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海瑞溫斯頓錦簇風格寶石之花 閃耀盛放

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
婚嫁系列的海瑞溫斯頓鑽石皇冠，透過不同切工鑽石的鑲嵌，內蘊傳承的意味。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
婚嫁系列的海瑞溫斯頓鑽石皇冠，透過不同切工鑽石的鑲嵌，內蘊傳承的意味。圖 / 海瑞溫斯頓提供。

大自然中的花草，總給人柔美、生意盎然的印象。而不同科目種類的花葉盛放，更成為珠寶設計品牌亟欲捕捉的柔美或纖細浪漫。海瑞溫斯頓的錦簇鑲嵌設計（Cluster）透過精湛的鑲嵌技術、頂級寶石，打造出宛如花草錦簇的奢華珠寶花園。

這種最早源起於1940年12月的設計，來自品牌創辦人海瑞溫斯頓先生一次無意間發現：冬青葉聖誕花環披上了一層晶瑩的寒霜、如同鑽石般閃亮；更令他驚訝的是，構成花環外形的並非枝條而是交織的樹葉，進一步讓他明白：主導珠寶的應是寶石、而非金屬底座，並決心在其珠寶中呈現出同樣的優雅身段。80年後時至今日，錦簇鑲嵌（Cluster）設計透過不同形狀切割的鑽石或寶石，鑲嵌在幾乎隱匿的鉑金底座，讓鑽石猶如飄浮、展現出令人驚豔的立體感，同時光線能自由穿梭在寶石之中，更顯寶石本身的光芒璀璨。

Winston Cluster系列鑽石耳環是相當經典的設計，當換上藍寶石或紅寶石，更如樹梢枝頭的漿果，甜美誘人；Open Cluster鑽石耳環，則像一枚迷你、縮小版的冬青葉聖誕花環，以旋轉的形式，將喜慶和祝福留存於耳畔；Diamond Cluster Chandelier鑽石耳環的「 Chandelier」則是法式枝形吊燈之意，垂墜式的設計，像是還原法式吊燈的比例對稱與華麗；海瑞溫斯頓Sparkling Cluster系列鑽石項鍊則精選3顆水滴型和148顆圓形明亮式切工鑽石，總重約15.20克拉，環繞配戴者的胸前，一如Sparking字面直譯：閃閃發亮。

Harry Winston，Sparkling Cluster系列鑽石項鍊，382萬1,000元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Sparkling Cluster系列鑽石項鍊，382萬1,000元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Winston Cluster系列鑽石耳環，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Winston Cluster系列鑽石耳環，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Diamond Cluster Chandelier鑽石耳環，290萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Diamond Cluster Chandelier鑽石耳環，290萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Open Cluster鑽石耳環，150萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
Harry Winston，Open Cluster鑽石耳環，150萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。

鑽石 珠寶

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