黑鱸魚、虱目魚今晚你要選哪一條？超狂特色袋包讓人嘴角失守！

有特色的包款，擁有為數不少的支持者，因此讓各個品牌都躍躍欲試，推出在常規之外的設計。就像專做袋包的master-piece就針對釣魚好者，打造了黑鱸魚為造型的包款；在更早之前台灣品牌織本主義（Weavism）則有具在地文化的虱目魚包，不管是哪一款都會讓人想多看幾眼。

日本設計團隊THE Mogolianchoppsss特別為了同是釣魚愛好者設立「Tool Assist Super Fishing＝超釣支援道具」TASF系列。因此吸引了master-piece與之合作，將釣黑鱸魚與街頭時尚結合主題概念，催生出TASF與master-piece限量聯名系列。所以為了凸顯其對於釣魚的熱愛，master-piece利用防水覆膜加工後的尼龍布料，模仿黑鱸魚的外觀，分別打造出一大一小的包款。將大黑鱸魚包可以手拿或是附上可拆卸背帶的兩用包。嘴部與背部都有掛鉤設計，可以將包袋直式或橫式背使用。魚鰭的部分使用皮革材質，內裝的部分有小掛鉤設計，可收納鑰匙等小物。小型黑鱸魚包，款適合收納筆、小物，還可將嘴部的掛鉤裝置在包包使用。

而在去年就爆紅的虱目魚包則是Weavism以織本水產為概念所設計的產品，以數位印花技術將虱目魚印到包包上，包包內裡則是維妙維肖的魚肉印花，就像才剛新鮮打撈起來，將台灣意象同時融合街頭潮流風格。不僅如此，還衍伸出虱目魚魚頭包，實為小型水桶包的外觀是逼真的虱目魚頭，拉鍊拉開，裡面是煎魚頭印花。還藏著一個小隔層，能放重要小物；搭配的魚拓印花背帶可拆下，變身成手拿包使用。

織本主義MILKFISH虱目魚包包3,280元。圖／Weavism官網提供

TASF與master-piece聯名小黑鱸包2,100元。圖／摘自master-piece官網

TASF與master-piece聯名大黑鱸包5,200元。圖／摘自master-piece官網