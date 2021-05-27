快訊

獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑鱸魚、虱目魚今晚你要選哪一條？超狂特色袋包讓人嘴角失守！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
黑鱸魚、虱目魚今晚你要選哪一條？超狂特色袋包讓人嘴角失守！圖／摘自master-piece、Weavism官網
黑鱸魚、虱目魚今晚你要選哪一條？超狂特色袋包讓人嘴角失守！圖／摘自master-piece、Weavism官網

有特色的包款，擁有為數不少的支持者，因此讓各個品牌都躍躍欲試，推出在常規之外的設計。就像專做袋包的master-piece就針對釣魚好者，打造了黑鱸魚為造型的包款；在更早之前台灣品牌織本主義（Weavism）則有具在地文化的虱目魚包，不管是哪一款都會讓人想多看幾眼。

日本設計團隊THE Mogolianchoppsss特別為了同是釣魚愛好者設立「Tool Assist Super Fishing＝超釣支援道具」TASF系列。因此吸引了master-piece與之合作，將釣黑鱸魚與街頭時尚結合主題概念，催生出TASF與master-piece限量聯名系列。所以為了凸顯其對於釣魚的熱愛，master-piece利用防水覆膜加工後的尼龍布料，模仿黑鱸魚的外觀，分別打造出一大一小的包款。將大黑鱸魚包可以手拿或是附上可拆卸背帶的兩用包。嘴部與背部都有掛鉤設計，可以將包袋直式或橫式背使用。魚鰭的部分使用皮革材質，內裝的部分有小掛鉤設計，可收納鑰匙等小物。小型黑鱸魚包，款適合收納筆、小物，還可將嘴部的掛鉤裝置在包包使用。

而在去年就爆紅的虱目魚包則是Weavism以織本水產為概念所設計的產品，以數位印花技術將虱目魚印到包包上，包包內裡則是維妙維肖的魚肉印花，就像才剛新鮮打撈起來，將台灣意象同時融合街頭潮流風格。不僅如此，還衍伸出虱目魚魚頭包，實為小型水桶包的外觀是逼真的虱目魚頭，拉鍊拉開，裡面是煎魚頭印花。還藏著一個小隔層，能放重要小物；搭配的魚拓印花背帶可拆下，變身成手拿包使用。

織本主義MILKFISH虱目魚包包3,280元。圖／Weavism官網提供
織本主義MILKFISH虱目魚包包3,280元。圖／Weavism官網提供

TASF與master-piece聯名小黑鱸包2,100元。圖／摘自master-piece官網
TASF與master-piece聯名小黑鱸包2,100元。圖／摘自master-piece官網

TASF與master-piece聯名大黑鱸包5,200元。圖／摘自master-piece官網
TASF與master-piece聯名大黑鱸包5,200元。圖／摘自master-piece官網

織本主義MILKFISH虱目魚頭包1,980元。圖／Weavism官網提供
織本主義MILKFISH虱目魚頭包1,980元。圖／Weavism官網提供

延伸閱讀

防疫慎防「小」處！遠傳friDay購物「隨身、居家清潔小物」狂賣　寵物清潔衝進熱搜榜

全球只有8地販售的限量包 Ferragamo印花系列優雅登場

草莓印花超療癒！Marimekko推出70周年限定系列

宅在家吃米其林 一星Longtail餐廳推出外帶餐盒

相關新聞

工藤靜香珠寶混搭達人 品味神遺傳生出珠寶代言人女兒

日本巨星木村拓哉與工藤靜香的次女木村光希（Koki），15歲甫出道就搶下義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）的代言，，也帶...

「夢幻人妻」各種美 北川景子《離婚活動》的氣質穿搭

日劇《離婚活動（リコカツ）》講述軍官瑛太、時尚編輯北川景子閃婚，面臨價值觀、個性南轅北轍的落差，而有許多爆笑橋段，但兩人...

海瑞溫斯頓錦簇風格寶石之花 閃耀盛放

大自然中的花草，總給人柔美、生意盎然的印象。而不同科目種類的花葉盛放，更成為珠寶設計品牌亟欲捕捉的柔美或纖細浪漫。海瑞溫...

黑鱸魚、虱目魚今晚你要選哪一條？超狂特色袋包讓人嘴角失守！

有特色的包款，擁有為數不少的支持者，因此讓各個品牌都躍躍欲試，推出在常規之外的設計。就像專做袋包的master-piec...

最經典男香！香奈兒藍色男性系列再推香氛噴霧、刮鬍組

一提到最經典的男性香水，香奈兒的藍色男性系列絕對是不少男人的首選，充滿低調沈穩魅力的木質芳香調，為讓男性的經典更能為日常...

穿上NEIGHBORHOOD聯名涼鞋！ 就是註定要帥一波

堪稱是聯名大戶的SUICOKE涼鞋，繼與高端潮牌ENGINEERED GARMENTS合作限定款之後，最新動作就是與殿堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。