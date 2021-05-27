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最經典男香！香奈兒藍色男性系列再推香氛噴霧、刮鬍組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒藍色男性系列，推出清新香氛噴霧、極致風尚刮鬍組。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性系列，推出清新香氛噴霧、極致風尚刮鬍組。圖／香奈兒提供

一提到最經典的男性香水，香奈兒的藍色男性系列絕對是不少男人的首選，充滿低調沈穩魅力的木質芳香調，為讓男性的經典更能為日常運用，香奈兒藍色男性系列推出全新清新香氛噴霧、極致風尚刮鬍組。

藍色男性香水過往不適合外出攜帶使用，因此香奈兒新推藍色男性清新香氛噴霧，將香水改為方便攜帶式的噴霧，可使用於衣物與肌膚上，從早上、運動完、下班後的約會前，都能全天候讓自己都能展現清新的魅力。

香奈兒藍色極致風尚刮鬍組則內含刮鬍霜、鬍刷具，並搭配海軍藍的隨身包。其中刮鬍霜一與肌膚接觸，就能產生綿密泡沫，透明凝膠質地可讓刮鬍時更清楚確認位置，而刷具以合成纖維刷毛製成，並搭配磁吸式鬍刷架設計，方便使用與收納。

香氛噴霧從5月28日起於全台香奈兒櫃點及美麗台上市，刮鬍組限定於SOGO忠孝店、新光三越南西店、板橋大遠百、台中新光三越、漢神巨蛋、台北101與京站販售。

香奈兒藍色男性香水／50ml／3,300元／100ml／4,650元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香水／50ml／3,300元／100ml／4,650元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色極致風尚刮鬍組（內含: 香奈兒藍色刮鬍霜100ml+香奈兒刮鬍刷具+香奈兒藍色時尚旅行隨身包）／10,290元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色極致風尚刮鬍組（內含: 香奈兒藍色刮鬍霜100ml+香奈兒刮鬍刷具+香奈兒藍色時尚旅行隨身包）／10,290元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性系列，推出清新香氛噴霧、極致風尚刮鬍組。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性系列，推出清新香氛噴霧、極致風尚刮鬍組。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性清新香氛噴霧150ml／2,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性清新香氛噴霧150ml／2,800元。圖／香奈兒提供

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