穿上NEIGHBORHOOD聯名涼鞋！ 就是註定要帥一波

堪稱是聯名大戶的SUICOKE涼鞋，繼與高端潮牌ENGINEERED GARMENTS合作限定款之後，最新動作就是與殿堂級的NEIGHBORHOOD跨界。SUICOKE融入其經典變形蟲圖騰，穿上這款涼鞋，就註定是街頭最帥造型。

SUICOKE首度與裏原宿的神級潮牌NEIGHBORHOOD聯名，就引起消費者矚目。利用經典款MOTO 涼鞋款為原型，鞋跟部分加配麼鬼氈的設計，加強機能外觀及穿著緊貼度，並燙上象徵NEIGHBORHOOD的「NBHD」四字Logo表明為合作計畫。而且還把招牌Bandana頭巾變形蟲印花植入鞋面設計，凸顯NEIGHBORHOOD的風格， 提供黑紫及漸層褐兩款配色。另外，SUICOKE還曝光了與知名潮流店鋪NICE KICKS合作款，以KAW涼鞋為藍本設計，鞋面以黑、白紮染呈現灰階深淺的放射形圖案，鞋床與鞋底均以全黑為主調，鞋床側而位置刻有「Go On An Adventure」字樣，低調形塑夏日街頭風格。

除了帥氣涼鞋之外，潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的經典STA™系列鞋款，也迎來了夏季新配色，此次以知名的迷彩圖案為主，衍生出全新組合，意圖要消費者包款又包色。一共提供了6款新鞋，包括低調的黑色、藍色和綠色搭配；高調亮眼的紅色、紫色和粉色組合。值得一提的是，這款BAPE STA™系列的鞋面、鞋眼和Logo都採用漆皮質地打造，無論哪一款配色都必定是造型吸睛利器。

BAPE STA™系列鞋款7,999元。圖／I.T提供

BAPE STA™系列鞋款7,999元。圖／I.T提供

SUICOKE與潮流店鋪NICE KICKS合作款涼鞋約6,200元。圖／SUICOKE提供