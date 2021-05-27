6月5日線上見！ 一年一度雅柏威士忌日全球共舉杯

向來以重度泥煤聞名的雅柏（Ardbeg）威士忌，預計6月5日以線上的方式，舉行一年一度的「雅柏日（Ardbeg Day）」，邀請全世界的雅柏威士忌愛好者於線上共同舉杯同慶。

蘇格蘭威士忌的艾雷島（Islay）產區，以生產充滿濃烈泥煤煙燻與海鹽氣息的威士忌聞名，每年5月的最後一個星期，都會舉辦艾雷島嘉年華，彰顯蘇格蘭人對威士忌的狂熱，而此嘉年華也是全球愛好泥煤味威士忌迷每年必參與膜拜之盛事。以最具泥煤強度聞名的雅柏，當然不遑多讓，號召全球一同舉辦「雅柏日（Ardbeg Day）」，邀請熱愛重度泥煤煙燻味的全球Ardbeg粉絲，感受泥煤狂野體驗。

雅柏酒廠每年都會為「雅柏日（Ardbeg Day）」推出特別限定版酒款，並分為兩個版本，一是全球各地雅柏會員專屬的會員版，一是普通限量版。

2021年的雅柏Scorch委員會版威士忌，採白底色酒標，酒精濃度51.7%，熟成於烘烤過的美國波本桶（Charred EX-Bourbon American oak Casks），在迷人的煙燻味之下洋溢著野薔薇、鼠尾草和松枝的氣息，尾韻細膩悠長。

2021年的雅柏Scorch普通限量版，採黑底色酒標，酒精濃度46%，一樣熟成於烘烤過的美國波本桶。口感油脂豐厚，煙燻味與燒烤過的濃郁橡木氣息在味蕾上奔竄，令人回味不已。