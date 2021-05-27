停課不停學！「博客來2021曬書祭」登場 全面69元起

防疫宅在家，正是閱讀的好時機，博客來即日起至7月28日祭出上半年最優惠書展活動「2021曬書祭」，網羅逾6萬種中、外文圖書、雜誌、電子書全面下殺69元起；其中免接觸、零秒到貨的「電子書」參展數突破萬本為歷年最多，價格降幅超過80%，最低9元起。

博客來「2021曬書祭」活動主打童書、商業理財、心理勵志、文學小說、語言學習、人文社科、生活風格等類型，由於居家時間變長，童書業績飆升，投資理財買氣增5成，為鼓勵居家閱讀，特別集結百元有找、下殺一半、選雙書66折、任選3本199元起等折扣專區。此外，5月29日凌晨0點起至5月31日晚上11點59分祭出周末限定書展加碼優惠，萬種中文書、簡體書、電子書結帳消費滿598元再享87折，相當於結帳69折起。

根據博客來統計，以往「曬書祭」活動的銷售表現就以「童書」、「語言學習用書」、「料理食譜」備受矚目，近期受疫情升溫影響，全國延長停課至6月14日，家長育兒需求暴增，自5月15日起適合學齡前閱讀的遊戲書較去年同期成長超過6成，兒童小說類更是翻倍成長，以暢銷系列《神奇柑仔店》最熱銷，屁屁偵探讀本與小學生張君偉系列都是家長選購兒童小說的重點，「2021曬書祭」參展品中也有《用點心學校》、《妖怪藥局》等熱門童書系列；理財專家陳重銘針對兒童閱讀的《打造小小巴菲特 贏在起跑點》也登上熱銷榜前5名，反映不少家長讓孩子從小建立理財觀念，提早達成財富目標，贏在起跑點。

博客來也發現全球經濟受到疫情衝擊，居家時間關心投資、股市議題的讀者特別多，商業理財書買氣持續長紅，在Podcast股癌製作人的《灰階思考》、《致富心態》暢銷新書帶動下，5月份買氣較去年同期成長5成，成為疫情下的另類全民運動。此外，語言學習、工具書因活動價差大，入手最划算。

博客來「曬書祭」依商品價格分為69元、99元、149元、199元、249元、299元等，像是《5分鐘專注力邏輯遊戲書：奇妙世界大迷宮》特價69元、《迪士尼DISNEY 3 in 1桌遊（玩具總動員系列）》特價199元，還有任選3本199元起，最高可現省約2,000元；在5折、66折、7折、75折價格帶的書種不乏定價千元以上的高單價書單，如《新制多益NEW TOEIC聽力／閱讀題庫解析【博客來獨家套書】（附4 MP3）》定價1,760元、7折特價1,232元，現省582元；《孩子的第一套翻翻樂系列套書（加減法、乘法、除法、測量）》下殺1,647元，現省705元，還可再參加任選雙書66折。