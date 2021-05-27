德國工裝潮牌雙人設計師 出任義大利百年老牌創意總監

潮牌設計師是否成為了時尚品牌復興的救命丹？聲勢與業績都長期低迷的義大利百年老牌Trussardi，近日就宣布由德國新銳品牌GmbH的雙人設計師，成為新任創意總監，將負責革新形象與系列服飾設計，想要力挽狂瀾的心，不言而喻。

經典品牌Balenciaga找來潮牌Vetements的前設計師Demna Gvasalia擔任創意總監、Givenchy換掉幫凱特王妃操刀婚紗的設計師，迎來1017 ALYX 9SM主理人Matthew Ｍ. Williams成為藝術總監都引起熱烈討論。而Demna Gvasalia在入主Balenciaga後，完全顛覆過去形象，並讓服飾系列展現出前衛感，一舉成為明星、時尚KOL都想穿的品牌，成功帶動銷售。而剛成為Givenchy藝術總監不久的Matthew Ｍ. Williams也一改前設計師的簡約優雅風格，把街頭感帶入，締造話題。藉由上述兩者的作法，就不能想像，為何長期都處於低迷狀態的百年老牌Trussardi會邀請以工裝聞名的GmbH雙人設計師，成為創意總監。

而誰又是GmbH雙人設計師？出生於柏林的Benjamin Alexander Huseby和Serhat Isik都是移民後代，由於父執輩早期為了求生存，都在從事重勞力的工作，這樣的成長環境，亦成為了後來他們共同成立品牌時的設計養分。因此利用回收衣物、廢舊材料的再加工十分拿手，同時詮釋德國工業美學，連同品牌名稱GmbH（德語：有限責任公司）都反應了這樣的意念。而Trussardi在家族傳人Gaia Trussardi在2018年離開之後，品牌一直都沒有主設計師。所以未來，Benjamin Alexander Huseby和Serhat Isik將負責監督設計、形象和品牌塑造的各個方面翁做，他們的首個Trussardi系列將於2022年秋季推出。