《離婚活動》軍官瑛太的少女心 擁抱超可愛宇宙兔萌爆
本季日劇《離婚活動（リコカツ）》即將播出第7集，軍官瑛太、時尚編輯北川景子的價值觀、生活習慣落差，發展出許多爆笑情節，但隨著兩人閃婚後開始對彼此有好感，也進入虐心橋段，鬧到賣房子的時候，看到瑛太的「時髦配件」Rab君真是令人感到暖心微笑。
說是時髦配件，是因為和他一板一眼個性很不搭的Rab君實在是太Q萌了，這隻粉紅色的Rab來自CRAFT HOLIC品牌與《離婚活動》聯名的款式，在TBS Shopping電視台購物網站開賣，兔子型的宇宙人Rab君是粉紅色，絨毛材質可以抱著睡覺、當沙發靠枕或是裝飾，造型萌可愛、觸感柔軟，相當療癒人心；最搞笑的是TBS Shopping還標註，Rab君的表情會隨著北川景子飾演的咲（Saki）的感受而變化，相當幽默。
劇中的瑛太飾演航空救難團（JASDF）的緒原紘一，他所使用的鋼杯也獲得日本航空自衛隊授權協力製作；瑛太的父親所用的美濃燒茶杯，還寫了航空救難團60周年紀念字樣，以上商品也都在TBS Shopping登場；此外，近期將電視劇演成紀錄片的《月薪嬌妻（逃避雖可恥但有用）》的「逃恥CP」結婚，也成為當日洗版話題，新垣結衣在劇中的「實栗熊（くまみくり，みくり為實栗，來自新垣結衣劇中角色森山實栗）」，也可以買到，算是一種心酸的浪漫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言