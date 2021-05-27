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《離婚活動》軍官瑛太的少女心 擁抱超可愛宇宙兔萌爆

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
瑛太在《離婚活動》中的時髦暖心配件Rab君。圖／取自IG
瑛太在《離婚活動》中的時髦暖心配件Rab君。圖／取自IG

本季日劇《離婚活動（リコカツ）》即將播出第7集，軍官瑛太、時尚編輯北川景子的價值觀、生活習慣落差，發展出許多爆笑情節，但隨著兩人閃婚後開始對彼此有好感，也進入虐心橋段，鬧到賣房子的時候，看到瑛太的「時髦配件」Rab君真是令人感到暖心微笑。

說是時髦配件，是因為和他一板一眼個性很不搭的Rab君實在是太Q萌了，這隻粉紅色的Rab來自CRAFT HOLIC品牌與《離婚活動》聯名的款式，在TBS Shopping電視台購物網站開賣，兔子型的宇宙人Rab君是粉紅色，絨毛材質可以抱著睡覺、當沙發靠枕或是裝飾，造型萌可愛、觸感柔軟，相當療癒人心；最搞笑的是TBS Shopping還標註，Rab君的表情會隨著北川景子飾演的咲（Saki）的感受而變化，相當幽默。

劇中的瑛太飾演航空救難團（JASDF）的緒原紘一，他所使用的鋼杯也獲得日本航空自衛隊授權協力製作；瑛太的父親所用的美濃燒茶杯，還寫了航空救難團60周年紀念字樣，以上商品也都在TBS Shopping登場；此外，近期將電視劇演成紀錄片的《月薪嬌妻（逃避雖可恥但有用）》的「逃恥CP」結婚，也成為當日洗版話題，新垣結衣在劇中的「實栗熊（くまみくり，みくり為實栗，來自新垣結衣劇中角色森山實栗）」，也可以買到，算是一種心酸的浪漫。

飾演小說家的白洲迅被好多個萌萌Rab君簇擁著。圖／取自IG
飾演小說家的白洲迅被好多個萌萌Rab君簇擁著。圖／取自IG
瑛太和北川景子主演的《離婚活動》正在播映中。圖／取自IG
瑛太和北川景子主演的《離婚活動》正在播映中。圖／取自IG
劇中瑛太父親使用的美濃燒茶杯，1,540日圓、約台幣398元。圖／取自IG
劇中瑛太父親使用的美濃燒茶杯，1,540日圓、約台幣398元。圖／取自IG
緒原紘一的航空救難團款式不銹鋼杯（左），1,980日圓、約台幣510元。圖／截自www.tbs.co.jp
緒原紘一的航空救難團款式不銹鋼杯（左），1,980日圓、約台幣510元。圖／截自www.tbs.co.jp
《リコカツ》× CRAFTHOLIC聯名Rab君抱枕，4,400日圓、約台幣1,135元。圖／取自IG
《リコカツ》× CRAFTHOLIC聯名Rab君抱枕，4,400日圓、約台幣1,135元。圖／取自IG
瑛太在《離婚活動》中的時髦暖心配件Rab君。圖／取自IG
瑛太在《離婚活動》中的時髦暖心配件Rab君。圖／取自IG
《リコカツ》× CRAFTHOLIC聯名Rab君抱枕，4,400日圓、約台幣1,135元。圖／截自www.tbs.co.jp
《リコカツ》× CRAFTHOLIC聯名Rab君抱枕，4,400日圓、約台幣1,135元。圖／截自www.tbs.co.jp
緒原紘一的航空救難團款式不銹鋼杯，1,980日圓、約台幣510元。圖／取自IG
緒原紘一的航空救難團款式不銹鋼杯，1,980日圓、約台幣510元。圖／取自IG
《月薪嬌妻》的「實栗熊」抱枕，2,860日圓、約台幣738元。圖／截自www.tbs.co.jp
《月薪嬌妻》的「實栗熊」抱枕，2,860日圓、約台幣738元。圖／截自www.tbs.co.jp

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