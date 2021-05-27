《離婚活動》軍官瑛太的少女心 擁抱超可愛宇宙兔萌爆

本季日劇《離婚活動（リコカツ）》即將播出第7集，軍官瑛太、時尚編輯北川景子的價值觀、生活習慣落差，發展出許多爆笑情節，但隨著兩人閃婚後開始對彼此有好感，也進入虐心橋段，鬧到賣房子的時候，看到瑛太的「時髦配件」Rab君真是令人感到暖心微笑。

說是時髦配件，是因為和他一板一眼個性很不搭的Rab君實在是太Q萌了，這隻粉紅色的Rab來自CRAFT HOLIC品牌與《離婚活動》聯名的款式，在TBS Shopping電視台購物網站開賣，兔子型的宇宙人Rab君是粉紅色，絨毛材質可以抱著睡覺、當沙發靠枕或是裝飾，造型萌可愛、觸感柔軟，相當療癒人心；最搞笑的是TBS Shopping還標註，Rab君的表情會隨著北川景子飾演的咲（Saki）的感受而變化，相當幽默。