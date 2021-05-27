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零糖、零普林 -196℃完整果實鳳梨與蜜柑調酒限定發售
為了讓消費者能夠更好的享受果實鮮明風味與放鬆心情，台灣三得利旗下日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「-196°C」預告，將推出甫於日本新上市的品牌全新系列「-196℃完整果實」的「鳳梨」與「蜜柑」調酒，每瓶容量500毫升，酒精濃度7％，單瓶建議售價99元。
三得利在2021推出的全新系列「-196℃完整果實」，從2021年初在日本上市一推出即大獲好評，豐富的果實風味搭配7%剛剛好的酒精濃度，是許多消費者者轉換心情、享受放鬆時光的小酌首選，甫上市就成為廣受消費者喜愛的熱門商品。
為了提供台灣消費者更多元的消費選擇，「-196°C」品牌預計近期在台灣限定發售「-196℃完整果實」系列的兩款調酒「鳳梨」與「蜜柑」。「-196℃完整果實」運用-196℃獨家專利技術，將完整果實風味浸漬酒中，搭配美味果汁，創造出豐富的雙重果實風味，同時是零糖、零普林酒款，讓消費者輕鬆飲用，不怕造成身體負擔。
「-196℃完整果實」的外觀設計，是清爽的明亮色系瓶身，一開罐就能感受到果實的清新香氣撲鼻而來，暢飲一口後，豐富的果香伴隨著暢快刺激的7%酒精濃度爽快入喉，清新酸甜的水果風味在口中完美釋放，是一款開罐即可消除暑氣、放鬆心情的調酒新選擇。
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