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299免運、外帶6折！杏子豬排、湊一鍋、勝牛防疫享優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
湊一鍋推出拌麵、澆飯等個人獨享餐。圖／湊一鍋提供
湊一鍋推出拌麵、澆飯等個人獨享餐。圖／湊一鍋提供

為了讓民眾居家防疫期間，同樣能夠品嚐日式炸豬排、炸牛排的滋味，即日起包括「銀座杏子豬排」、「京都勝牛」均推出外帶餐點，共計有超過40種的主餐選擇，還可享外帶8折的優惠。至於「湊一鍋」則是全新推出4大系列的個人化餐點，提供拌麵、澆飯、個人鍋等選擇，另外還有外帶6折、免外送費等防疫優惠。

銀座杏子日式豬排此次將店內經典餐點化身為便當，推出腰內豬排便當（原價209元）、醬燒鮭魚丼飯便當（原價190元）、生蒜里肌豬排（原價350元）等不同菜色；京都勝牛亦推出和式牛醬便當（原價220元）等選擇，共計超過40款。即日起至6月15日期間，來電外帶可享全品項8折的優惠。例如醬燒鮭魚丼飯便當原價190元，特價152元。

湊一鍋除了自組車隊搶攻外送市場外，也在原本的「共鍋」餐點中，再延伸出「個人獨享系列」，包括共有拌麵、澆飯、MINI海陸鍋、鍋燒麵等4大系列。其中包含麻辣牛肉乾拌麵（125元）、花生麻醬雞絲乾拌麵（85元）、綠咖哩雞腿肉澆飯（120元）等不同個人餐點。凡消費滿299元，即可享免外送費。另外針對店內的共鍋菜單，即日起至6月8日期間，外帶可享6折優惠。

京都勝牛醬燒鮭魚便當，原價310元，外帶特價248元。圖／京都勝牛提供
京都勝牛醬燒鮭魚便當，原價310元，外帶特價248元。圖／京都勝牛提供
銀座杏子日式豬排腰內豬排便當，原價209 元，外帶優惠價167元。圖／銀座杏子提供
銀座杏子日式豬排腰內豬排便當，原價209 元，外帶優惠價167元。圖／銀座杏子提供

便當 鮭魚 京都

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