299免運、外帶6折！杏子豬排、湊一鍋、勝牛防疫享優惠

為了讓民眾居家防疫期間，同樣能夠品嚐日式炸豬排、炸牛排的滋味，即日起包括「銀座杏子豬排」、「京都勝牛」均推出外帶餐點，共計有超過40種的主餐選擇，還可享外帶8折的優惠。至於「湊一鍋」則是全新推出4大系列的個人化餐點，提供拌麵、澆飯、個人鍋等選擇，另外還有外帶6折、免外送費等防疫優惠。

銀座杏子日式豬排此次將店內經典餐點化身為便當，推出腰內豬排便當（原價209元）、醬燒鮭魚丼飯便當（原價190元）、生蒜里肌豬排（原價350元）等不同菜色；京都勝牛亦推出和式牛醬便當（原價220元）等選擇，共計超過40款。即日起至6月15日期間，來電外帶可享全品項8折的優惠。例如醬燒鮭魚丼飯便當原價190元，特價152元。