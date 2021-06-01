防疫優先！倚天酷碁公司首次發動募資「⾏動⽀付⼿環」 加速零接觸支付普及

圖/聯合數位文創提供

宏碁推動雙引擎轉型策略，積極轉型生活（Lifestyle）品牌，旗下的Acer Gadget倚天酷碁公司自2021年6月起由倚天資訊與酷碁科技正式合併成立，

以創新創意的科技產品打造不同的生活風格，致力於智慧生活領域，因應疫情日益嚴峻，零接觸支付成為防疫趨勢，倚天酷碁公司以打造跨界智慧穿戴產品見長，今與「有設計」攜手合作，雙方皆為大集團為創意而成立的子公司，首次發動募資「Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環」，將科技生活量能與文創底蘊倍數放大，希望以此大幅提升零接觸支付。

民眾消費習慣受疫情影響，「嗶經濟」爆發，倚天酷碁公司從使用者的行為觀察到，部分民眾習慣的手機支付需拉下口罩解鎖或輸入密碼，使用上仍有不便利；Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環將iPASS一卡通晶片置於黑色主珠中，搭乘大眾運輸、生活採買甚至是繳交政府規費等等，伸出手感應「嗶」一下完成付費，除此之外，還可綁定LINE Pay Money儲值，實現徹底的零接觸生活。

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倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「以科技帶動有溫度的智慧生活是倚天酷碁的發展基調，我們以使用者體驗出發，當創新創意一一結合日常生活，科技的實用性便能在生活中被實現。」倚天酷碁公司經由觀察市場動向，應用無線射頻識別天線的整合技術，將行動支付功能整合於一顆小小球體，首創市面上最小3D立體的行動感應支付技術，並結合天然礦石設計出Acer Gadget⾏動⽀付⼿環，與「有設計」合作，盼透過智慧穿戴為零接觸支付推動盡一份心力。

天然礦石長期於大自然磁場中累積能量，展開募資的銀曜石及水草瑪瑙款式，同時還可協助闢邪、增加自信與人緣，且外觀上皆簡約百搭，在高壓的職場環境及疫情生活下，戴出自信與便利。