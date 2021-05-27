交響大師馬勒逝世110周年 經典作品就在LINE TV「數位劇場」

最近許多人的心情被疫情的變化牽動著，面對這場未知的戰「疫」，可能會感到焦慮不安，不妨來LINE TV「數位劇場」欣賞古典樂，讓自己獲得片刻的沈澱吧！廣受全球古典樂迷喜愛的交響曲大師馬勒，在19世紀末澎湃繽紛的浪漫主義中，留下立場獨特的當代音樂，夾雜著多種動盪不安的感情世界，而對照馬勒逝世110年、世人齊心抗疫的當下，彷彿有種獨特的共鳴照映。

馬勒的第五號交響曲可說特別受到世界各地樂迷喜愛，眾多國際一流樂團如柏林愛樂等，亦皆曾於訪台時演出這首精彩的作品。作品不僅體現了馬勒對於創作技法的傑出之手，也是融合了對於早先作品的創作技法研究，更藏有對於夫人艾爾瑪的不凡情書。而這個樂章也被義大利名導維斯康堤相中，成為在1971年拍攝由德國文學家湯瑪斯曼的經典作品《威尼斯之死》，改編成的電影作品《魂斷威尼斯》當中，最醉人的動聽旋律。

「2004琉森音樂節：馬勒第五號交響曲」在LINE TV數位劇場磅礡上架。圖／梅迪奇藝術頻道提供

琉森音樂節是1938年由義大利傳奇指揮大師托斯卡尼尼創立，一年一度在瑞士琉森湖畔音樂廳舉行的音樂慶典，在LINE TV上架的「2004琉森音樂節：馬勒第五號交響曲」，由曾率領柏林愛樂、倫敦交響等頂尖樂團的已故大師阿巴多擔任指揮，阿巴多生涯也曾兩度有系統的灌錄馬勒交響曲作品，琉森節慶管弦樂團更是世界各地名團團員與演奏好手齊聚一堂，讓指揮大師晚年的藝術造詣留下見證。