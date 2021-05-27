蝦皮購物素食專區限時下殺3折起、台灣好米7折起

台灣疫情嚴峻，不少民眾減少外出機會，待在家裡好好防疫、守護台灣，平日嚴重蔬果攝取不足的外食族不妨趁著宅在家的這段時間，跟上環保飲食浪潮。蝦皮購物即日起至6月5日推出「餐桌革命．素人浪潮」計畫，打造素食專區全面下殺3折起，以「純素」、「蛋奶素」、「五辛素」等素別標示商品，讓外食族們輕鬆開啟最適合自己的蔬食生活，吃得環保又健康。

蝦皮購物建議，如果想嘗試「純素」飲食，可從熱門的花椰菜米粒開始，限時超殺5折價128元，非基改千張豆腐皮也是富含優質蛋白質的選擇；若嘴饞想吃宵夜，推薦台酒出品的「漫煮食光-鹽麴芝麻拌麵」，麵條彈牙的口感搭配香醇醬汁，滿足口腹之慾；要是懷念香濃的拿鐵咖啡或本身是乳糖不耐症患者，蝦皮購物推薦時下最夯的英國小人物燕麥奶。

不少嘗試純素飲食的消費者偶爾還是會懷念肉類的滋味，大成食品推出的「新創植享植物肉調理包嘗鮮8入組」活動價800元；要是無法割捨刺激食慾的辛香料，可嘗試含有蔥、蒜、韭菜的「五辛素」，「安永鮮物-三杯杏鮑菇」也祭出99元銅板價；「甲上生鮮素食水餃」活動價189元；「蛋奶素」則推薦網路最夯的「塔吉特蛋奶素綜合千層」特價870元。