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蝦皮購物素食專區限時下殺3折起、台灣好米7折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
塔吉特蛋奶素綜合千層，蝦皮購物活動優惠價870元。圖／蝦皮購物提供
塔吉特蛋奶素綜合千層，蝦皮購物活動優惠價870元。圖／蝦皮購物提供

台灣疫情嚴峻，不少民眾減少外出機會，待在家裡好好防疫、守護台灣，平日嚴重蔬果攝取不足的外食族不妨趁著宅在家的這段時間，跟上環保飲食浪潮。蝦皮購物即日起至6月5日推出「餐桌革命．素人浪潮」計畫，打造素食專區全面下殺3折起，以「純素」、「蛋奶素」、「五辛素」等素別標示商品，讓外食族們輕鬆開啟最適合自己的蔬食生活，吃得環保又健康。

蝦皮購物建議，如果想嘗試「純素」飲食，可從熱門的花椰菜米粒開始，限時超殺5折價128元，非基改千張豆腐皮也是富含優質蛋白質的選擇；若嘴饞想吃宵夜，推薦台酒出品的「漫煮食光-鹽麴芝麻拌麵」，麵條彈牙的口感搭配香醇醬汁，滿足口腹之慾；要是懷念香濃的拿鐵咖啡或本身是乳糖不耐症患者，蝦皮購物推薦時下最夯的英國小人物燕麥奶。

不少嘗試純素飲食的消費者偶爾還是會懷念肉類的滋味，大成食品推出的「新創植享植物肉調理包嘗鮮8入組」活動價800元；要是無法割捨刺激食慾的辛香料，可嘗試含有蔥、蒜、韭菜的「五辛素」，「安永鮮物-三杯杏鮑菇」也祭出99元銅板價；「甲上生鮮素食水餃」活動價189元；「蛋奶素」則推薦網路最夯的「塔吉特蛋奶素綜合千層」特價870元。

蝦皮購物更攜手農糧署，即日起至6月30日一同推廣在地飲食、祭出台灣好米與相關米製品最低7折起的超值優惠，包括種植於花蓮富里、以純淨泉水與穩定氣候造就不凡的「台灣銀川有機白米2kg」特價259元；台東池上鄉農會復刻古早味點心「池上米餅」下殺72折；「米樂客招牌鹹蛋糕」特價優惠330元；「亞典菓子工場米年輪」活動價160元。

亞典菓子工場米年輪，蝦皮購物活動優惠價160元。圖／蝦皮購物提供
亞典菓子工場米年輪，蝦皮購物活動優惠價160元。圖／蝦皮購物提供
安永三杯杏鮑菇，蝦皮購物活動優惠價99元。圖／蝦皮購物提供
安永三杯杏鮑菇，蝦皮購物活動優惠價99元。圖／蝦皮購物提供
米樂客招牌鹹蛋糕，蝦皮購物活動優惠價330元。圖／蝦皮購物提供
米樂客招牌鹹蛋糕，蝦皮購物活動優惠價330元。圖／蝦皮購物提供
花椰菜米粒，蝦皮購物活動優惠價128元。圖／蝦皮購物提供
花椰菜米粒，蝦皮購物活動優惠價128元。圖／蝦皮購物提供
外食族把握宅家期重整健康飲食，蝦皮購物推動餐桌革命，素食專區下殺3折起。圖／蝦皮購物提供
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新創植享植物肉調理包嘗鮮8入組，蝦皮購物活動優惠價800元。圖／蝦皮購物提供
新創植享植物肉調理包嘗鮮8入組，蝦皮購物活動優惠價800元。圖／蝦皮購物提供
池上米餅，蝦皮購物活動優惠價109元。圖／蝦皮購物提供
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銀川有機白米，蝦皮購物活動優惠價259元。圖／蝦皮購物提供
銀川有機白米，蝦皮購物活動優惠價259元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手農糧署推精選台灣世界級好米優惠7折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手農糧署推精選台灣世界級好米優惠7折起。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 外食

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