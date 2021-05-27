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劉詩詩給你一點甜甜 Qeelin粉紅蛋白石珠寶 夏日療癒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石手鍊，價格店洽。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石手鍊，價格店洽。圖 / Qeelin提供。

彩色的半寶石、礦石，常能透過濃淡深淺，不同彩度與亮度，為配戴者賦予宛如祝福的正面能量。東方珠寶品牌Qeelin推出新款Petite Wulu粉紅蛋白石系列，同時邀請品牌代言人劉詩詩唯美配戴，以粉紅傳遞療癒情緒、帶來浪漫盛夏。

一年共有12月分，而蛋白石則是10月的誕生石，又有希望、淨白，也象徵治癒、友誼和積極態度。蛋白石特殊的現象之一是為「遊彩」，又有斑點、閃光，或角狀的大片色塊三種類型。但本次Qeelin則選用了粉紅色的蛋白石為素材，並運用在Petite Wulu系列，起因來自相傳「愛神」丘比特的箭頭是以粉紅色蛋白石打造，如此更賦予Petite Wulu蛋白石戀愛的粉紅色好運聯想。

Qeelin全新Petite Wulu系列採用的粉紅色蛋白石，其粉色均勻、質地溫潤，有如陶瓷般光澤。此系列包括項鍊和手鍊，鍊條兩側均鑲有一顆鑽石，讓小巧精緻的閃光巧妙點綴，也讓戀愛般的粉紅氣場，如影隨行。

小巧的Qeelin Petite Wulu粉紅蛋白石鑽石手鍊，可自由混搭造型，創造個人風格。圖 / Qeelin提供。
小巧的Qeelin Petite Wulu粉紅蛋白石鑽石手鍊，可自由混搭造型，創造個人風格。圖 / Qeelin提供。
Qeelin推出新款Petite Wulu粉紅蛋白石系列，並邀請品牌代言人劉詩詩配戴，以粉紅傳遞療癒情緒。圖 / Qeelin提供（合成照）。
Qeelin推出新款Petite Wulu粉紅蛋白石系列，並邀請品牌代言人劉詩詩配戴，以粉紅傳遞療癒情緒。圖 / Qeelin提供（合成照）。
劉詩詩去年加入Qeelin成品牌代言人，唯美、空靈印象，在大中華區擁有廣大人氣。圖 / Qeelin提供
劉詩詩去年加入Qeelin成品牌代言人，唯美、空靈印象，在大中華區擁有廣大人氣。圖 / Qeelin提供
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石項鍊，價格店洽。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石項鍊，價格店洽。圖 / Qeelin提供。

品牌 鑽石

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