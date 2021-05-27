劉詩詩給你一點甜甜 Qeelin粉紅蛋白石珠寶 夏日療癒

彩色的半寶石、礦石，常能透過濃淡深淺，不同彩度與亮度，為配戴者賦予宛如祝福的正面能量。東方珠寶品牌Qeelin推出新款Petite Wulu粉紅蛋白石系列，同時邀請品牌代言人劉詩詩唯美配戴，以粉紅傳遞療癒情緒、帶來浪漫盛夏。

一年共有12月分，而蛋白石則是10月的誕生石，又有希望、淨白，也象徵治癒、友誼和積極態度。蛋白石特殊的現象之一是為「遊彩」，又有斑點、閃光，或角狀的大片色塊三種類型。但本次Qeelin則選用了粉紅色的蛋白石為素材，並運用在Petite Wulu系列，起因來自相傳「愛神」丘比特的箭頭是以粉紅色蛋白石打造，如此更賦予Petite Wulu蛋白石戀愛的粉紅色好運聯想。