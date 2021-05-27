聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉詩詩給你一點甜甜 Qeelin粉紅蛋白石珠寶 夏日療癒
彩色的半寶石、礦石，常能透過濃淡深淺，不同彩度與亮度，為配戴者賦予宛如祝福的正面能量。東方珠寶品牌Qeelin推出新款Petite Wulu粉紅蛋白石系列，同時邀請品牌代言人劉詩詩唯美配戴，以粉紅傳遞療癒情緒、帶來浪漫盛夏。
一年共有12月分，而蛋白石則是10月的誕生石，又有希望、淨白，也象徵治癒、友誼和積極態度。蛋白石特殊的現象之一是為「遊彩」，又有斑點、閃光，或角狀的大片色塊三種類型。但本次Qeelin則選用了粉紅色的蛋白石為素材，並運用在Petite Wulu系列，起因來自相傳「愛神」丘比特的箭頭是以粉紅色蛋白石打造，如此更賦予Petite Wulu蛋白石戀愛的粉紅色好運聯想。
Qeelin全新Petite Wulu系列採用的粉紅色蛋白石，其粉色均勻、質地溫潤，有如陶瓷般光澤。此系列包括項鍊和手鍊，鍊條兩側均鑲有一顆鑽石，讓小巧精緻的閃光巧妙點綴，也讓戀愛般的粉紅氣場，如影隨行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言