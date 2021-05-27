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在家也能吃「橘色涮涮鍋」！牛小排、酪梨漢堡當早餐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
M One Cafe所推出的M One 酪梨培根起司牛肉堡，每份410元。圖／橘色提供
M One Cafe所推出的M One 酪梨培根起司牛肉堡，每份410元。圖／橘色提供

為了滿足民眾居家防疫的餐飲渴望，橘色餐飲集團，集結旗下的橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色及M One Café等3個品牌，推出一系列外帶外送餐點，內容涵蓋鍋物、美式早午餐，並推出滿額免運費、不限金額皆可外送等不同方案，讓店內餐點也能複製到府。

橘色涮涮屋自即日起推出「inline限定雙人海陸饗套餐」，內含有高人氣的美國頂級小牛排、御海海鮮，還有野蔬菜盤、招牌手工丸、日本甜玉米等配料及飲品，可供2人共享，每套3,800元。另外單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」，原本不提供外送服務，此次也開始提供不限金額皆可外帶外送的方案，讓民眾一人在家防疫也能輕鬆點餐。

今年4月新開幕、提供有美式早午餐的M One Cafe A11館，同樣也加入外帶外送的行列。其中招牌餐點「牛小排早餐」將Choice等級牛小排煎得鮮嫩多汁，搭配薯絲為一天帶來活力，每套500元。另外還有M One 什錦蛋捲、M One 酪梨培根起司牛肉堡等餐點可供選擇，各為350元、410元。各餐廳也均依照外送距離及消費金額，可享滿額免運。以橘色涮涮屋為例，消費滿4,000元可享4公里內免運、滿8,000元可享8公里內免運；Extension 1 by 橘色

滿1,500元，外送範圍3公里內享免運。

橘色涮涮屋及Extension 1 by 橘色皆推出外帶外送服務。圖／橘色提供
橘色涮涮屋及Extension 1 by 橘色皆推出外帶外送服務。圖／橘色提供

品牌 海鮮 套餐

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