在家也能吃「橘色涮涮鍋」！牛小排、酪梨漢堡當早餐

為了滿足民眾居家防疫的餐飲渴望,橘色餐飲集團,集結旗下的橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色及M One Café等3個品牌,推出一系列外帶外送餐點,內容涵蓋鍋物、美式早午餐,並推出滿額免運費、不限金額皆可外送等不同方案,讓店內餐點也能複製到府。

橘色涮涮屋自即日起推出「inline限定雙人海陸饗套餐」,內含有高人氣的美國頂級小牛排、御海海鮮,還有野蔬菜盤、招牌手工丸、日本甜玉米等配料及飲品,可供2人共享,每套3,800元。另外單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」,原本不提供外送服務,此次也開始提供不限金額皆可外帶外送的方案,讓民眾一人在家防疫也能輕鬆點餐。

今年4月新開幕、提供有美式早午餐的M One Cafe A11館,同樣也加入外帶外送的行列。其中招牌餐點「牛小排早餐」將Choice等級牛小排煎得鮮嫩多汁,搭配薯絲為一天帶來活力,每套500元。另外還有M One 什錦蛋捲、M One 酪梨培根起司牛肉堡等餐點可供選擇,各為350元、410元。各餐廳也均依照外送距離及消費金額,可享滿額免運。以橘色涮涮屋為例,消費滿4,000元可享4公里內免運、滿8,000元可享8公里內免運;Extension 1 by 橘色