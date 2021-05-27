拚防疫外帶商機！台南餐廳聯手推防疫優惠線上點餐

本土疫情升高，所有餐飲業禁內用，餐飲界大受衝擊，外帶商機也很競爭，台南異人館集團結合地方餐飲業者推出VIP訂餐服務，希望能夠突破經營困境，齊心抗疫度過險峻時刻。

異人館集團總經理林岡立表示，去年疫情爆發，消費者不敢走進餐廳用餐時，該集團短短兩周內自主研發線上訂餐平台，如果使用線上刷卡結帳，還可享免下車取餐服務，抵達門市只要按下訂購畫面小鈴鐺，服務人員就會將餐點送出來，接觸的機會降到最少。

林岡立說，疫情嚴峻的現階段，餐飲業能做的就是積極配合政府防疫措施，讓風險降到最低，以最安全的方式保護集團中的所有夥伴與消費者，鼓勵大家能善加使用線上訂購餐盒的方式，不僅能安心用餐，更省下以電話訂餐的時間。

異人館全台30多家分店同步採用，餐點濃縮成10多種人氣丼飯、精緻餐盒、還有20多種經典名菜、甚至各式各樣的點心與飲料都上架在異嚐速網站上，有如精簡版的線上異人館雲端餐廳。

異人館結合!’M COFFEE、Mr. 拉麵、迷客夏、岡精肉、黑牛屋等台南在地知名餐飲品牌，在防疫期間要讓消費者用餐更安心。

!’M COFFEE鼓勵外帶飲品全面85折優惠以及抗疫外帶義大利麵送飲品$149優惠套組；Mr.拉麵抗疫優惠套組，凡外帶兩個主餐送奶油玉米菠菜一人份外帶四個主餐送日式雞塊一人份，

迷客夏數位點餐系統－迷點的會員服務。透過「迷點」系統下單，消費者可選擇預約自取或門市外送服務，只要選擇線上數位支付，從點餐到取餐，全程０接觸，消費更安心。

頂級和牛肉私廚服務的岡精肉，此次疫情配合防疫政策，鼓勵喜愛和牛老饕們，在線上收到不定期的和牛以及周邊商品特賣直播，推出史上最優惠各式和牛商品系列最低3折起，一指按鈕就可以宅配到府日本和牛A5等級（A5為最高），在家享有日本最有名的熊本和王頂級食材。