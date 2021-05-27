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在家工作視訊開會怎麼辦？10秒完妝神器，免濾鏡也美翻

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
在家工作，也別忘了保養。圖／摘自Pelexs
在家工作，也別忘了保養。圖／摘自Pelexs

為了台灣抗疫，許多人都在居家上班，線上會議成了常態。但居家上班時，許多女生為了減輕肌膚負擔，都不會化妝，但如果遇到要開視訊會議時，而且不方便開濾鏡，該怎麼辦快速完妝呢？DR.WU就推出超完美保濕DD霜，打出10秒完妝，讓肌膚呈現完美的裸妝感。

DR.WU的超完美保濕DD霜，結合防曬、隔離、裸妝、遮瑕與保養等功效，整體呈現自然裸妝，以韓國親膚底妝技術，加入透氣的天然礦物粉體，能夠遮去毛孔瑕疵，還有鑽石光采柔焦微粒，能夠反射光線，讓肌膚亮起來。

並加入玻尿酸成分，加強保濕，分有明亮與自然兩色，視訊會議前，馬上急救抹一下，不用開濾鏡，也能有完美膚質。

而居家辦公，臉部也常常缺水分，更要隨時為肌膚保濕，NARUKO新推出果萃酵素保濕噴霧，有著富含維他命C的柑橘精油及玻尿酸、鎖水靈等保濕成分，加上薄荷精油、苦薄荷萃取、白夏菊萃取，能讓肌膚穩定，極細水霧噴頭，隨時為肌膚補充水分，避免太乾長出細紋。

DR.WU超完美保濕DD霜／40ml／950元。圖／DR.WU提供
DR.WU超完美保濕DD霜／40ml／950元。圖／DR.WU提供
NARUKO果萃酵素保濕噴霧／200ml／349元。圖／NARUKO提供
NARUKO果萃酵素保濕噴霧／200ml／349元。圖／NARUKO提供

居家上班 鑽石 防曬

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