再披金衣！RICHARD MILLE金箔碳纖維二度現身
頂級鐘表品牌RICHARD MILLE再度推出兩只新品：RM 74-01及RM 74-02腕表，並搭配兩款品牌自製的自動上鍊陀飛輪機芯，展現品牌獨佔超高單價、複雜功能運動腕表金字塔頂端客群的風格之選。
RICHARD MILLE去年首度推出品牌獨家的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維，透過金箔的神來一筆閃耀光芒，凸顯碳纖維的啞光黑色調，當時並運用在RM 07-01與RM 037兩只時計，今年則讓RM 74-02腕表再度披上Gold Carbon TPT®金箔碳纖維的黑金華服，讓24K金線襯托出表款的深邃。機芯並選用品牌自製CRMT5機芯，底板和橋板材質則由18K 5N紅金和18K 3N黃金加工而成，並都經過微噴砂和手工倒角處理，透過鏤空面盤，可欣賞到游絲擺輪、指針、人工紅寶石的黑、黃金、紅金、銀色的多層次顏色與打磨修飾鮮明對比。
而另一枚CRMT6機芯則運用在RM 74-01腕表中，功能同樣具備自動上鍊陀飛輪，但底板和橋板材質則為經PVD和電漿處理的五級鈦合金，並搭配上表殼的Grey Cermet灰色金屬陶瓷，和Gold Carbon TPT®金箔碳纖維一樣，皆為品牌獨家。
即便高科技複合物料與運動風格複雜機芯都是RICHARD MILLE擅長，但兩款腕表同樣在細節處展現新意；例如RM 74-02、RM 74-01腕表的表冠都具有黑色陶瓷的立體卯釘結構，讓觸感更立體、好操作，同時兩只腕表的陀飛輪機芯的自動盤都具可變幾何結構，跟之前表款原理一樣，以兩個小錘微調並以花鍵螺絲鎖定，但設計形狀略為不同，可調整自動盤的上鍊效率，以因應配戴者不同的作息。兩款腕表都設定為中性尺寸的52.63 x 34.40 x 13.05毫米，無分性別、男女皆宜。
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