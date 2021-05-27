快訊

直播／行政院會後記者會 宣布強化三級警戒措施

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

再披金衣！RICHARD MILLE金箔碳纖維二度現身

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RM 74-02腕表的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維和側邊的18K 5N玫瑰金結構，對比奢華鮮明。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 74-02腕表的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維和側邊的18K 5N玫瑰金結構，對比奢華鮮明。圖 / RICHARD MILLE提供。

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE再度推出兩只新品：RM 74-01及RM 74-02腕表，並搭配兩款品牌自製的自動上鍊陀飛輪機芯，展現品牌獨佔超高單價、複雜功能運動腕表金字塔頂端客群的風格之選。

RICHARD MILLE去年首度推出品牌獨家的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維，透過金箔的神來一筆閃耀光芒，凸顯碳纖維的啞光黑色調，當時並運用在RM 07-01與RM 037兩只時計，今年則讓RM 74-02腕表再度披上Gold Carbon TPT®金箔碳纖維的黑金華服，讓24K金線襯托出表款的深邃。機芯並選用品牌自製CRMT5機芯，底板和橋板材質則由18K 5N紅金和18K 3N黃金加工而成，並都經過微噴砂和手工倒角處理，透過鏤空面盤，可欣賞到游絲擺輪、指針、人工紅寶石的黑、黃金、紅金、銀色的多層次顏色與打磨修飾鮮明對比。

而另一枚CRMT6機芯則運用在RM 74-01腕表中，功能同樣具備自動上鍊陀飛輪，但底板和橋板材質則為經PVD和電漿處理的五級鈦合金，並搭配上表殼的Grey Cermet灰色金屬陶瓷，和Gold Carbon TPT®金箔碳纖維一樣，皆為品牌獨家。

即便高科技複合物料與運動風格複雜機芯都是RICHARD MILLE擅長，但兩款腕表同樣在細節處展現新意；例如RM 74-02、RM 74-01腕表的表冠都具有黑色陶瓷的立體卯釘結構，讓觸感更立體、好操作，同時兩只腕表的陀飛輪機芯的自動盤都具可變幾何結構，跟之前表款原理一樣，以兩個小錘微調並以花鍵螺絲鎖定，但設計形狀略為不同，可調整自動盤的上鍊效率，以因應配戴者不同的作息。兩款腕表都設定為中性尺寸的52.63 x 34.40 x 13.05毫米，無分性別、男女皆宜。

RICHARD MILLE RM 74-02自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 74-02自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 74-01腕表CRMT6機芯的可變結構自動盤，可因應配戴者作息、調整上鍊效率。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 74-01腕表CRMT6機芯的可變結構自動盤，可因應配戴者作息、調整上鍊效率。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 74-01自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 74-01自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 74-01腕表的灰色鈦金屬陶瓷表殼，透過「瞬閃燒結（flash sintering）」技術，讓表殼兼具耐刮、高輕量的特質。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 74-01腕表的灰色鈦金屬陶瓷表殼，透過「瞬閃燒結（flash sintering）」技術，讓表殼兼具耐刮、高輕量的特質。圖 / RICHARD MILLE提供。

腕表 品牌 金字塔

延伸閱讀

畢業季將至新鮮人求職 風格手表帶來好表現

RADO喜獲2021 iF設計大獎 Undigital特別版日德雙肯定

526超級月亮好期待？月亮腕表隨時帶你驚艷上月球！

抗壓小幫手 卡其海軍系列SCUBA腕表 直至無人之境

相關新聞

亞莉安娜秘婚照！絕美不對稱耳環 設計藏超大洋蔥

西洋流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）今日在自己IG分享本月稍早在家與Dalton Gomez舉辦婚禮的親密...

再披金衣！RICHARD MILLE金箔碳纖維二度現身

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE再度推出兩只新品：RM 74-01及RM 74-02腕表，並搭配兩款品牌自製的自動...

身分證字號同時有2、8 橡木桶洋酒綠標品滿3000送好康

橡木桶洋酒即日起歡慶28週年，推出身分證字號同時有2、8，即可參與消費綠標商品滿3000元，就送指定百年威士忌或愛心葡萄...

拚防疫！餐飲業者 優化搶攻電商市場

新冠肺炎疫情尚未趨緩，各大餐飲業者也紛紛透過電商平台、雲端廚房等方式，搶攻居家防疫的用餐需求。王品自即日起正式宣告旗下「...

木村光希、LVMH集團超模太子妃撞包 和何穗比空靈仙氣

義大利羊絨品牌Loro Piana推出年度Sesia手袋系列，以低調高雅的馬卡龍色系展現氣質，LVMH集團太子妃暨超模N...

時尚頑童Jean Paul Gaultier、勁辣性感貝拉哈蒂德 桃紅海軍風穿起來

法國設計師Jean Paul Gaultier同名品牌官方IG，日前突然po出「The end」字樣，讓人嚇一跳以為「時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。