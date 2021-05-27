身分證字號同時有2、8 橡木桶洋酒綠標品滿3000送好康

橡木桶洋酒即日起歡慶28週年，推出身分證字號同時有2、8，即可參與消費綠標商品滿3000元，就送指定百年威士忌或愛心葡萄酒的回饋活動，數量有限，送完為止。

除綠標商品之外，橡木桶洋酒今年更與波爾多第一AOC葡萄酒品牌摩當卡地（Mouton Cadet）、愛爾蘭的WWA常勝軍天頂威士忌（Teeling）、美國波本帝國——天山集團（Heaven Hill）等全球知名酒廠攜手歡慶28週年，不僅可享有感恩優惠，還能獲得買到賺到的獨家贈禮。

此外，橡木桶洋酒也提出「安心Bar在家」的概念，陪消費者在家防疫DIY，大方祭出西班牙最大、最多元的酒商集團——恭賽雷家族（Gonzalez Byass）人氣琴酒搭配F&S頂級通寧水，以下殺近6折的優惠組合價供應。不僅如此，約翰走路、紅牛、德國野格…等國際大廠，也紛紛響應最低特價，讓消費者以低門檻入手，安心Bar在家。

橡木桶洋酒毎年週年檔期都逢端午佳節，今年依舊獻出獨家且限量的酒款禮盒，濃縮各國特色文化，讓台灣消費者不用出國，就能環遊世界。

在防疫期間，橡木桶洋酒仍提供不限金額15公里的免費外送服務，凡橡木桶洋酒會員，只要一通電話，不限金額品項，遍佈全台的34家橡木洋酒推廣中心，都能代客送禮或送貨到家。

「1993年的6月，臺灣酒文化開啟新篇章，『橡木桶洋酒』成為酒的代名詞，與無數的社會旅人共築歡樂、見證時代的轉變。」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「光陰荏苒，今年迎來我們第28年，即便目前台灣疫情仍在嚴謹控管中，但國外廠商紛紛義氣相挺，美國第六大烈酒供應商，每年生產量占全球17%波本酒供應量的天山集團（Heaven Hill）接給予超低折扣，除了慶祝橡木桶洋酒週年慶外，更是表達對台灣消費者的支持與鼓勵。讓橡木桶洋酒陪伴臺灣一起渡過這次疫情危機，繼續乘載著您我共譜的美好時光。」

更多折扣資訊可瀏覽橡木桶洋酒官網、按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤IG@lovewineparty。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康