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亞莉安娜秘婚照！絕美不對稱耳環 設計藏超大洋蔥

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande

西洋流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）今日在自己IG分享本月稍早在家與Dalton Gomez舉辦婚禮的親密結婚照。照片標示著像是日期的號碼05.15.21。據外媒報導，婚禮在她加州的私人宅邸中舉辦，僅不到20位親友觀禮。新娘亞莉安娜身穿Vera Wang的白色禮服，新郎則穿著Tom Ford的西裝。而走簡約風的亞莉安娜婚紗，也只簡單搭配了一對珍珠鑽石耳環，這和Dalton Gomez送給她的珍珠鑽石雙主石求婚戒完美搭配，仔細看左右兩邊的設計截然相反，顯得隆重而別具意義。

這對不對稱耳環則是根據她的想法，向好萊塢著名的明星珠寶設計師Lorraine Schwartz訂製的珠寶。右側的耳環是珍珠部分在上、鑽石垂墜於下；左耳則是鑽石在上、珍珠垂墜於下。因為對亞莉安娜來說，這個上下顛倒的設計，代表了她生命中最「顛倒」、最低潮的時刻，而這是因為經歷了這些低潮，她才能成為如今的自己。

亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
美國歌壇小天后亞莉安娜在IG上大方秀出約5克拉的訂婚鑽戒。圖／取自IG @arianagrande
美國歌壇小天后亞莉安娜在IG上大方秀出約5克拉的訂婚鑽戒。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande
亞莉安娜在婚禮上配戴一對別具意義的不對稱耳環。圖／取自IG @arianagrande

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