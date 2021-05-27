聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞莉安娜秘婚照！絕美不對稱耳環 設計藏超大洋蔥
西洋流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）今日在自己IG分享本月稍早在家與Dalton Gomez舉辦婚禮的親密結婚照。照片標示著像是日期的號碼05.15.21。據外媒報導，婚禮在她加州的私人宅邸中舉辦，僅不到20位親友觀禮。新娘亞莉安娜身穿Vera Wang的白色禮服，新郎則穿著Tom Ford的西裝。而走簡約風的亞莉安娜婚紗，也只簡單搭配了一對珍珠鑽石耳環，這和Dalton Gomez送給她的珍珠鑽石雙主石求婚戒完美搭配，仔細看左右兩邊的設計截然相反，顯得隆重而別具意義。
這對不對稱耳環則是根據她的想法，向好萊塢著名的明星珠寶設計師Lorraine Schwartz訂製的珠寶。右側的耳環是珍珠部分在上、鑽石垂墜於下；左耳則是鑽石在上、珍珠垂墜於下。因為對亞莉安娜來說，這個上下顛倒的設計，代表了她生命中最「顛倒」、最低潮的時刻，而這是因為經歷了這些低潮，她才能成為如今的自己。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言