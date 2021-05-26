木村光希、LVMH集團超模太子妃撞包 和何穗比空靈仙氣

義大利羊絨品牌Loro Piana推出年度Sesia手袋系列，以低調高雅的馬卡龍色系展現氣質，LVMH集團太子妃暨超模Natalia Vodianova演繹形象照，木村光希（Kōki,）、李冰冰、何穗也都拎了各式色彩的Sesia手袋，展現優雅簡約的都會品味。

「現代灰姑娘」Natalia Vodianova搶先演繹了新款Sesia手袋，由知名肖像攝影師 David Sims 掌鏡，拍出Natalia Vodianova的出眾氣質，她手上拿著外型簡約、弧線優美的Sesia，是Loro Piana全新推出的仕女包款，命名來自品牌織布廠所坐落的山谷，包款輪廓意象也擷取了谷地中的蜿蜒河流，象徵雋永、純淨的品味與工藝精神。Sesia的標誌細節在於包款邊角的品牌紋飾，以琺瑯鈕釦的造型鑲嵌，搭配皮革肩帶或是品牌經典Suitcase Stripe行李箱織帶，可以手提、側肩背或斜肩，可搭襯各式日裝。