時尚頑童Jean Paul Gaultier、勁辣性感貝拉哈蒂德 桃紅海軍風穿起來

法國設計師Jean Paul Gaultier同名品牌官方IG，日前突然po出「The end」字樣，讓人嚇一跳以為「時尚（老）頑童」JPG先生要收攤不玩啦，後續以影片解開了謎底，原來是成衣系列即將於5月28日發表、重新回歸，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在短影片中也祭出勁辣好身材。

去年1月18日，調皮的Jean Paul Gaultier在2020春夏高訂大秀前，也是突然在IG放上影片宣告退休，為50年服裝設計生涯劃下句點，並浩浩蕩蕩發表了「最後」一場高訂，如今以「The end.」貼文惡搞，大概是意味無聊的日子結束了，他以貝拉哈蒂德、Omar Sesay、Qaher Harhash三位模特兒的影片宣告「JPG ready-to-wear Rebirth」，預示品牌在2014年宣告退出成衣系列（Ready-to-wear）、時隔7年的重新回歸。