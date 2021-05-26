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時尚頑童Jean Paul Gaultier、勁辣性感貝拉哈蒂德 桃紅海軍風穿起來

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Jean Paul Gaultier將於巴黎時間5月28日發表重新回歸的成衣系列。圖／取自IG
Jean Paul Gaultier將於巴黎時間5月28日發表重新回歸的成衣系列。圖／取自IG

法國設計師Jean Paul Gaultier同名品牌官方IG，日前突然po出「The end」字樣，讓人嚇一跳以為「時尚（老）頑童」JPG先生要收攤不玩啦，後續以影片解開了謎底，原來是成衣系列即將於5月28日發表、重新回歸，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在短影片中也祭出勁辣好身材。

去年1月18日，調皮的Jean Paul Gaultier在2020春夏高訂大秀前，也是突然在IG放上影片宣告退休，為50年服裝設計生涯劃下句點，並浩浩蕩蕩發表了「最後」一場高訂，如今以「The end.」貼文惡搞，大概是意味無聊的日子結束了，他以貝拉哈蒂德、Omar Sesay、Qaher Harhash三位模特兒的影片宣告「JPG ready-to-wear Rebirth」，預示品牌在2014年宣告退出成衣系列（Ready-to-wear）、時隔7年的重新回歸。

在2014年後，Jean Paul Gaultier的重心轉移在香水、高訂，去年1月發表最後一場高級訂製服，也重現他當年帶起的條紋海軍風，白色底、淺藍色的橫條紋標誌性符號（Les Marins），也成為即將發表的成衣系列主題，由Pierre Hardy、Palomo Spain等5位設計師共同演繹，預告片中也可以看到妖豔浮誇的桃紅色，讓人期待這場時裝秀。此外，sacai設計師阿部千登勢（Chitose Abe）將執掌Jean Paul Gaultier秋冬高級訂製服，與闊別高訂52年的BALENCIAGA同步回歸，亦蔚為話題。

（左起）Omar Sesay、貝拉哈蒂德、Qaher Harhash三位模特兒拍攝的「JPG ready-to-wear Rebirth」影片。圖／取自IG
（左起）Omar Sesay、貝拉哈蒂德、Qaher Harhash三位模特兒拍攝的「JPG ready-to-wear Rebirth」影片。圖／取自IG
「時尚（老）頑童」JPG先生自拍的影片也是極盡自嗨之能事。圖／取自IG
「時尚（老）頑童」JPG先生自拍的影片也是極盡自嗨之能事。圖／取自IG
「時尚（老）頑童」JPG先生自拍的影片也是極盡自嗨之能事。圖／取自IG
「時尚（老）頑童」JPG先生自拍的影片也是極盡自嗨之能事。圖／取自IG
（左起）Omar Sesay、貝拉哈蒂德、Qaher Harhash三位模特兒拍攝的「JPG ready-to-wear Rebirth」影片。圖／取自IG
（左起）Omar Sesay、貝拉哈蒂德、Qaher Harhash三位模特兒拍攝的「JPG ready-to-wear Rebirth」影片。圖／取自IG
日前Jean Paul Gaultier在官方IG寫了「The end.」嚇人。圖／取自IG
日前Jean Paul Gaultier在官方IG寫了「The end.」嚇人。圖／取自IG

品牌 模特兒

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