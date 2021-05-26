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老媽拌麵×福義軒！ 「麻辣芝士蘇打餅」聯名登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
老媽家攜手福義軒，共同推出首款聯名商品「麻辣芝士蘇打餅」。圖／老媽家提供
老媽家攜手福義軒，共同推出首款聯名商品「麻辣芝士蘇打餅」。圖／老媽家提供

配合政府防疫政策，許多人都選擇在家用餐、減少出門。以老媽拌麵起家的「老媽家」，此次攜手嘉義老字號的「福義軒」，共同推出首款聯名商品「麻辣芝士蘇打餅」，為民眾在家上班上課、追劇的同時，也能帶來不同的輕鬆滋味。

自2013年創立的老媽拌麵，至今已經外銷全球20個國家，銷售突破1億包。為了拓展不同面向的產品觸角，老媽拌麵在今年5月將品牌升級為「老媽家」。旗下除了會有老媽拌麵之外，還會透過電商與實體門市，推出常溫即食品、冷凍食品、休閒食品等類別。此次攜手合作的「福義軒」則是創立已經70年的嘉義餅乾製造廠，又以手工蛋捲最具代表性，乃是嘉義高人氣的伴手特產。

此次雙方合作的「麻辣芝士蘇打餅」，乃是老媽家首度推出的聯名產品，選用老媽拌麵熱賣的手工拌炒麻辣拌醬為味覺基礎，結合福義軒特有的噴醬技術，將四川進口花椒、辣椒、椒王等多達十種辛香料調和而成的麻辣醬料，呈現於蘇打餅中。經過特殊處理的蘇打餅皮，也帶有千層派般的酥脆感，每盒20入，售價228元。

嘉義 福義軒 電商

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