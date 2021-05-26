畢業季將至新鮮人求職 風格手表帶來好表現

畢業季、暑假，都將隨夏天的來臨而展開。踏入職場，掌握時間、傳遞好印象，是成為社會新鮮人的重要大事。瑞士手表品牌美度（MIDO）近日為職場新鮮人獻上多款手表推薦，助新鮮人無所畏懼，掌握職場與自己生命的明快節奏。

海洋之星復刻腕表（Ocean Star Tribute）以復刻外型打造更為穩重的的運動風格，尤其復古的卡其綠色表面，重新帶回1960年代的懷舊氣氛，讓新鮮人傳遞不浮誇、實事求是的印象，同系列並有絲光打磨不鏽鋼表殼搭配黑金雙色表圈，以及PVD玫瑰金不鏽鋼表殼搭配藍色兩種視覺，機芯都具80小時動力儲存。即便周五晚上脫下腕表，周一上班前戴上，仍能精確運行，訂價為28,800元至32,700元不等。