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畢業季將至新鮮人求職 風格手表帶來好表現

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，玫瑰金PVD表殼搭配藍色表面，31,200元。圖 / MIDO提供。
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，玫瑰金PVD表殼搭配藍色表面，31,200元。圖 / MIDO提供。

畢業季、暑假，都將隨夏天的來臨而展開。踏入職場，掌握時間、傳遞好印象，是成為社會新鮮人的重要大事。瑞士手表品牌美度（MIDO）近日為職場新鮮人獻上多款手表推薦，助新鮮人無所畏懼，掌握職場與自己生命的明快節奏。

海洋之星復刻腕表（Ocean Star Tribute）以復刻外型打造更為穩重的的運動風格，尤其復古的卡其綠色表面，重新帶回1960年代的懷舊氣氛，讓新鮮人傳遞不浮誇、實事求是的印象，同系列並有絲光打磨不鏽鋼表殼搭配黑金雙色表圈，以及PVD玫瑰金不鏽鋼表殼搭配藍色兩種視覺，機芯都具80小時動力儲存。即便周五晚上脫下腕表，周一上班前戴上，仍能精確運行，訂價為28,800元至32,700元不等。

另一只同為運動風格、但較斯文的Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，則是年度主打，並曾為品牌代言人金秀賢所配戴。和面盤同色系的陶瓷表圈，共有綠、藍、灰三色可供選擇，除了時間指示，並有星期、日期功能，為踏入社會、職場的未來人生時光，從長計議。訂價皆為33,400元。

使用陶瓷圈的Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，耐刮、耐磨，像不怕被社會洗禮的職場生力軍。圖 / MIDO提供。
使用陶瓷圈的Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，耐刮、耐磨，像不怕被社會洗禮的職場生力軍。圖 / MIDO提供。
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，以橄欖綠召喚出1960年代的懷舊氣氛，28,800元。圖 / MIDO提供。
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，以橄欖綠召喚出1960年代的懷舊氣氛，28,800元。圖 / MIDO提供。
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，精鋼表殼搭配黑色表圈PVD金色外圈，32,700元。圖 / MIDO提供。
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，精鋼表殼搭配黑色表圈PVD金色外圈，32,700元。圖 / MIDO提供。

新鮮人 職場 腕表

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