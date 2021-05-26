佳士得春拍 粉鑽、鐘表創紀錄 藝術市場全球化

佳士得（Christie’s）香港春拍自上週末開始至今持續進行中，而已經落槌的珠寶、名表、以及20世紀與21世紀等多場拍賣，均傳出捷報。22日亞洲首個鐘表晚拍「驚世傳奇」，18件拍品全數以超估價成交、創下白手套佳績。次日的瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，拍賣史上最碩大的艷彩紫粉紅色鑽石The Sakura以2億2,627萬5,000港元創下艷彩紫粉紅色鑽石拍賣新紀錄。而眾所矚目的20及21世紀藝術晚間拍賣，成交總額17.7億港元為亞洲歷史新高，共27位藝術家拍出新紀錄，成交率高達96%、當中80%高於估價，也是前所未有。

佳士得於今（5月26）日舉辦記者會，佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，亞洲買家在今年上半年全球貢獻拍賣總額約1/3，橫跨各個領域，春拍的20/21世紀藝術與奢侈品表現非常好，主要是因為數位科技的應用和溝通收到成效，「晚拍主題多元化，跨越不同時期、品類、國籍，成功吸引到全球買家注意。我們透過拍賣提供一個藝術交流平台，讓不同價位的藝術家，在亞洲以前比較少曝光的藝術家也能曝光，數位行銷讓我們能溝通到更多不同地區的藏家。」

佳士得亞太區20及21世紀藝術部主席張丁元（Eric Chang）認為藝術市場「因禍得福」，因為疫情加速了全球化的發展，不同背景的全球藝術家作品，升高了亞洲美學的高度，而全球也加深了對亞洲藝術的認識，「價值取向（長期價值的投資）、和心靈取向，在疫情時代都對藝術市場有正面的影響。也很多藏家會考慮到後疫情時代的市場及藝術欣賞，造成市場熱烈的蓬勃。」

副主席暨國際總監及部門主管林家如（Evelyn Lin）則分析藝術市場的表現。充滿熱情活力的亞洲新興藏家，年紀相對於其他市場來說是最年輕的，而另一方面，「從疫情開始，主要資訊取得來自網路，表現佳的年輕藝術家作品都是比較平面、彩度高的作品，因為現在都是透過網路手機在看；另一方面香港已經非常國際化，許多年輕藏家對我們第一次上拍的新藝術家已經非常了解，例如Singer，在一手市場中一畫難求，因此造成新的紀錄。」