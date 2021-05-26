Yunivers hsieh X 台藝術家跨界手表 「心流時光」開展

如果將手表擬人化，那麼手表的面盤無疑就是人的表情，是情緒、個性的來源，也展現了歷練、智慧和內涵。設計師腕表品牌yunivers hsieh與藝術創作整合平台The Bridge Art合作，邀請8位藝術家以「心流」為概念，打造出八只風格迥異、帶有藝術氛圍的設計風格時計，並帶來「FLOWOFTIME 心流時光」系列特展。

王淵炆透過色彩的移動、碰撞，「宇宙蜉蝣」表達了太虛蒼穹中生命個體的分離與相遇；孫篆茲以原作品「藏餘亙古」延續創作，以魚在時空中的迴游，象徵生命力的永恆體現；陳昀翊則運用水墨創作，在方寸間表現出山水壯闊之感；此外鐘莎媞的「歲月」、 陳麗昕的「藍眼淚」、詹晴棻的「綻放」、黃士綸的「星辰」，以及盧卡斯的「宇宙」，也各自成創作切角，借油畫、水墨、礦物岩彩、酒精墨水、噴漆等不同媒材，化為或抽象、或直觀的時間藝術定格。

The Bridge Art創辦人張家華指出，The Bridge Art致力於推廣生活即是藝術的理念，力邀台灣品牌跨界合作，串聯起藝術的各種可能；yunivers hsieh創辦人謝大宇則表示，品牌勇於挑戰腕表的各種可能，並將工藝、跨界聯名融入設計，激盪出多元的獨特風貌。

八款設計風格時計全數使用316精鋼並經雙層電鍍，動力則使用日本MIYOTA石英機芯，底蓋並有藝術家簽名雷射雕刻與限量編號。同時「FLOWOFTIME 心流時光」系列展覽則已於松菸誠品一樓展出至6月30日，新品則仍將在5月26日（三）晚上九點，於yunivers hsieh官方網站開放預購，每款限量20只、價格各為10,800元。