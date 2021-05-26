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李寶英《我的上流世界》少奶奶氣勢 仰仗2款Chloé手袋助攻

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
李寶英在《我的上流世界》兩度選搭Chloé包款。圖／截自NETFLIX
李寶英在《我的上流世界》兩度選搭Chloé包款。圖／截自NETFLIX

上流社會的撕擄鬥爭成為近期熱門的戲劇類型，NETFLIX、tvN播出的《我的上流世界（Mine）》，來自《三流之路》的導演、《有品位的她》編劇打造，加上李寶英、金瑞亨的演出，話題十足，以兩名嫁入財閥的女子為核心的故事更引起話題，兩人在劇中的造型也成為穿搭討論。

李寶英在劇中詮釋了2款最新的Chloé手袋，也用以表現角色婚前、婚後不同心境。第二集她和富二代先生初遇的場景，以浪漫長髮表現溫柔個性，搭襯的是輪廓流暢的Chloé Daria小型肩背提包，還帶了點可愛的氣息；Daria是近期KOL熱愛的造型配件，包款襯裡是老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣，為一大特色與亮點。

在第三集的劇情中，李寶英為被霸凌的孩子解圍時，選搭了有菱有角的Tess Day肩背提包，並身穿知性的Chloé套裝，扮演母親的強韌特質，蕾絲襯衫點綴了些許溫婉之感，她肩上的Tess Day承襲了Tess馬鞍包的垂墜式「O」形金屬扣環，包款輪廓採用梯形設計，帶來結構變化；Chloé Daria與Tess系列也都在今年早秋推出咖啡、米色及灰色等基本款，亦備有拉菲草編織款、煙熏玫瑰色、柔和藍等新品，豐富包款表情。

Chloé Tess Day灰色肩背提包，69,000元。圖／Chloé提供
Chloé Tess Day灰色肩背提包，69,000元。圖／Chloé提供
李寶英在韓劇《我的上流世界》第三集中，選搭Tess Day肩背提包搭配Chloé套裝，包款56,000元。圖／截自NETFLIX
李寶英在韓劇《我的上流世界》第三集中，選搭Tess Day肩背提包搭配Chloé套裝，包款56,000元。圖／截自NETFLIX
Chloé Daria柔和藍鱷魚壓紋迷你肩背提包，54,800元。圖／Chloé提供
Chloé Daria柔和藍鱷魚壓紋迷你肩背提包，54,800元。圖／Chloé提供
李寶英在韓劇《我的上流世界》第二集以Chloé Daria咖啡色小型肩背提包配襯，60,200元。圖／截自NETFLIX
李寶英在韓劇《我的上流世界》第二集以Chloé Daria咖啡色小型肩背提包配襯，60,200元。圖／截自NETFLIX
Chloé Daria煙燻玫瑰粉小型肩背提包，60,200元。圖／Chloé提供
Chloé Daria煙燻玫瑰粉小型肩背提包，60,200元。圖／Chloé提供
李寶英在韓劇《我的上流世界》第三集中，選搭Tess Day肩背提包搭配Chloé套裝，包款56,000元。圖／截自NETFLIX
李寶英在韓劇《我的上流世界》第三集中，選搭Tess Day肩背提包搭配Chloé套裝，包款56,000元。圖／截自NETFLIX
Chloé Tess煙燻玫瑰粉鱷魚壓紋肩背提包，67,500元。圖／Chloé提供
Chloé Tess煙燻玫瑰粉鱷魚壓紋肩背提包，67,500元。圖／Chloé提供
Chloé Tess Day米白色小型肩背提包，56,000元。圖／Chloé提供
Chloé Tess Day米白色小型肩背提包，56,000元。圖／Chloé提供
李寶英在韓劇《我的上流世界》第三集中，選搭Tess Day肩背提包搭配Chloé套裝，包款56,000元。圖／截自NETFLIX
李寶英在韓劇《我的上流世界》第三集中，選搭Tess Day肩背提包搭配Chloé套裝，包款56,000元。圖／截自NETFLIX
Chloé Daria拉菲草編織迷你肩背提包，50,600元。圖／Chloé提供
Chloé Daria拉菲草編織迷你肩背提包，50,600元。圖／Chloé提供
李寶英在韓劇《我的上流世界》第二集以Chloé Daria咖啡色小型肩背提包配襯，60,200元。圖／截自NETFLIX
李寶英在韓劇《我的上流世界》第二集以Chloé Daria咖啡色小型肩背提包配襯，60,200元。圖／截自NETFLIX

Karl Lagerfeld

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