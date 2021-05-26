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李寶英《我的上流世界》少奶奶氣勢 仰仗2款Chloé手袋助攻
上流社會的撕擄鬥爭成為近期熱門的戲劇類型，NETFLIX、tvN播出的《我的上流世界（Mine）》，來自《三流之路》的導演、《有品位的她》編劇打造，加上李寶英、金瑞亨的演出，話題十足，以兩名嫁入財閥的女子為核心的故事更引起話題，兩人在劇中的造型也成為穿搭討論。
李寶英在劇中詮釋了2款最新的Chloé手袋，也用以表現角色婚前、婚後不同心境。第二集她和富二代先生初遇的場景，以浪漫長髮表現溫柔個性，搭襯的是輪廓流暢的Chloé Daria小型肩背提包，還帶了點可愛的氣息；Daria是近期KOL熱愛的造型配件，包款襯裡是老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣，為一大特色與亮點。
在第三集的劇情中，李寶英為被霸凌的孩子解圍時，選搭了有菱有角的Tess Day肩背提包，並身穿知性的Chloé套裝，扮演母親的強韌特質，蕾絲襯衫點綴了些許溫婉之感，她肩上的Tess Day承襲了Tess馬鞍包的垂墜式「O」形金屬扣環，包款輪廓採用梯形設計，帶來結構變化；Chloé Daria與Tess系列也都在今年早秋推出咖啡、米色及灰色等基本款，亦備有拉菲草編織款、煙熏玫瑰色、柔和藍等新品，豐富包款表情。
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