李寶英《我的上流世界》少奶奶氣勢 仰仗2款Chloé手袋助攻

上流社會的撕擄鬥爭成為近期熱門的戲劇類型，NETFLIX、tvN播出的《我的上流世界（Mine）》，來自《三流之路》的導演、《有品位的她》編劇打造，加上李寶英、金瑞亨的演出，話題十足，以兩名嫁入財閥的女子為核心的故事更引起話題，兩人在劇中的造型也成為穿搭討論。

李寶英在劇中詮釋了2款最新的Chloé手袋，也用以表現角色婚前、婚後不同心境。第二集她和富二代先生初遇的場景，以浪漫長髮表現溫柔個性，搭襯的是輪廓流暢的Chloé Daria小型肩背提包，還帶了點可愛的氣息；Daria是近期KOL熱愛的造型配件，包款襯裡是老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣，為一大特色與亮點。