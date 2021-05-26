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防疫慎防「小」處！ 遠傳friDay購物「清潔小物」狂賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
美國CLOROX高樂氏居家清潔殺菌濕紙巾-清新香（35片），遠傳friDay購物售價249元。圖／遠傳friDay購物提供
美國CLOROX高樂氏居家清潔殺菌濕紙巾-清新香（35片），遠傳friDay購物售價249元。圖／遠傳friDay購物提供

疫情拉警報，全台三級警戒延長至6月14日，除了呼籲大眾避免外出、戴口罩、勤洗手之外，公廁、門把、電梯按鈕等公共區域及設施也可能成為病菌傳播接觸點。遠傳friDay購物觀察，自全台升三級警戒以來，「隨身清潔」、「居家清潔」等關鍵字熱搜量飆升近百倍，特別的是「寵物清潔」更首次衝進熱搜排行榜前5名，帶動毛孩相關商品銷售量衝高超過30%。。此外，梅雨鋒面即將到來，帶動具負離子/除菌功能除濕機熱賣，其中又以10L適合小坪數空間的機型最暢銷。

遠傳friDay購物指出，除了最基礎的酒精、次氯酸水等防疫用品之外，隨身、居家皆適用的清潔產品也成為近期的購物重點，光是殺菌濕紙巾，單周銷量就已暴增8成。熱銷清潔用品出現不少科技小物，包含多功能紫外線消毒盒、UV迷你殺菌機等，單周銷量翻倍，其中紫外線消毒盒可用來消毒手機、鑰匙、眼鏡等小物；重量僅4g的UV迷你殺菌機可透過USB充電，體型輕巧方便攜帶；疫情緊張時刻在外使用公廁也要提高警覺，水溶性馬桶坐墊紙隨身包在單周內銷售成長近5成。

對於家中有毛小孩的家庭，清潔用品更需謹慎選擇。根據遠傳friDay購物統計，寵物專用的拖地滅菌濃縮液單周銷量已成長超過3成；帶寵物外出後，加強清潔以保護毛小孩的產品如具抑菌功能的寵物噴劑、專用洗毛劑和濕擦巾單周銷量成長近5成。

日立10公升負離子清淨除濕機RD-200HH，遠傳friDay購物特價12,159元。圖／遠傳friDay購物提供
日立10公升負離子清淨除濕機RD-200HH，遠傳friDay購物特價12,159元。圖／遠傳friDay購物提供
GREENON迷你UV殺菌機，遠傳friDay購物特價399元。圖／遠傳friDay購物提供
GREENON迷你UV殺菌機，遠傳friDay購物特價399元。圖／遠傳friDay購物提供
日本大塚清涼寵物涼爽不織布纖維濕紙巾25枚入，遠傳friDay購物特價699元。圖／遠傳friDay購物提供
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「沒有臭」滅菌濃縮液寵物專用500ml，遠傳friDay購物特價888元。圖／遠傳friDay購物提供
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小米有品FIVE多功能消毒盒，遠傳friDay購物特價699元。圖／遠傳friDay購物提供
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