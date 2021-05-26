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宅經濟再發威！Netflix攜手BEAMS打造追劇人必備居家服飾
三級警戒延長至6月中旬，也讓宅經濟再度發威，在全球190個國家和地區都有提供服務的線上影音串流平台Netflix，就與日本流行服裝品牌BEAMS跨界，專為「追劇人」量身打造居家服飾，讓人宅在家也好時髦。
相信近期有不少人，都靠著各種不同線上串聯影音平台來消磨必須宅在家的此刻，其中又以Netflix（網飛）為最大宗。包括近期討論度高的「我是遺物整理師」、「Halston」都是Netflix出資製作，讓許多使用者都是其品牌擁護者。而BEAMS便與Netflix首度合作，以「盡情享受在家時光」為主題，設計出共13件居家服飾與家飾品。除了必備的頸枕、抱枕之外，還把電視遙控器、播放器時間軸圖案以及Netflix的白底紅字Logo都運用於系列之中。不僅如此，這系列的T恤還分別印上「DIRECTOR」、「CREW」、「WATCHER」三種職位，讓穿著者彷彿就像是Netflix製作班底一樣，十分俏皮。
而潮牌BAPE®則和居家時必備的零嘴M&M'S巧克力跨界，推出凝聚流行色彩和雙方招牌元素的聯名系列。靈感源於M&M'S獨特繽紛色彩和趣味風格，還設計出專屬Logo，讓BAPE®招牌迷彩圖案煥然一新。同時，擬人化的M&M'S巧克力圖騰也是系列重點，不只現身於T恤胸口上，還與BAPE®經典猿人頭同框、以及滿版印花呈現M&M'S巧克力色彩。
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