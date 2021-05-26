台灣三星商城618購物節 「3大話題組合商品」下殺6.18折

年中618網購盛會再臨，台灣三星自6月1日至6月30日推出三星商城618購物節活動，祭出5大有感好康，包括3大話題商品組6.18折，平板、清淨機、手機、螢幕都有；學生、教職員教育優惠專案可享平板、螢幕、穿戴裝置7折起；另外還有電視、智慧手表、無線閃充充電座、快充行動電源等都有折扣優惠。活動期間於三星商城LINE購物購買指定商品回饋6% LINE Points，6月15日至6月21日更加碼最高20%回饋無上限。

隨著全民每日待在家中時間增長，台灣三星針對各式需求，精心設計3大話題商品組合，以6.18折線上三星商城、線下三星智慧館同享限時甜蜜價，讓消費者輕鬆入手。6月1日至6月30日推出宅居追劇、居家辦公或學生上課都好用的旗艦級平板Samsung Galaxy Tab S7+搭配Samsung Cube無風智慧清淨機限時直降超過19,000元，組合優惠價30,832元（原價49,890元）；6月15日至6月30日推出最新大電量防水豆豆機Samsung Galaxy A52 5G與真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds+推出限定組合價13,275元（原價21,480元）；6月18日至6月30日推出隨寫出色的平板Samsung Galaxy Tab S6 Lite搭配三星全球首款智慧聯網螢幕24吋Smart Monitor M5原價22,780元、活動優惠價14,078元。

遠距線上授課普及，台灣三星獻上學生、教職員教育優惠專案，於三星官方通路登錄或指定通路出示相關證明，即可享指定機型購機7折起優惠，除了有平板、智慧手表、真無線藍牙耳機等行動裝置，顯示器也同步入列。

三星商城618購物節活動推出眾多折扣及加購優惠，指定電視機種最低7折起，55型QLED 4K量子電視Q60T原價36,900元、特價25,900元；2021 The Frame美學電視搭配風格畫框、Soundbar藍牙無線揚聲器，組合限時下殺19,900元（原價25,580元）。此外，購買Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列，可享真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds Pro優惠加購價4,990元；智慧手表Samsung Galaxy Watch Active2驚喜價5,990元（原價9,500元）；購買Samsung Galaxy Z系列即送飛利浦氣炸鍋，贈品數量有限、送完為止。