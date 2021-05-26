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台灣三星商城618購物節 「3大話題組合商品」下殺6.18折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
三星商城618購物節獨家限定組：Samsung Galaxy Tab S6 Lite及24吋Smart Monitor M5，限時優惠價14,078元（原價22,780元），6月18日至6月30日開賣。圖／三星提供
三星商城618購物節獨家限定組：Samsung Galaxy Tab S6 Lite及24吋Smart Monitor M5，限時優惠價14,078元（原價22,780元），6月18日至6月30日開賣。圖／三星提供

年中618網購盛會再臨，台灣三星自6月1日至6月30日推出三星商城618購物節活動，祭出5大有感好康，包括3大話題商品組6.18折，平板、清淨機、手機、螢幕都有；學生、教職員教育優惠專案可享平板、螢幕、穿戴裝置7折起；另外還有電視、智慧手表、無線閃充充電座、快充行動電源等都有折扣優惠。活動期間於三星商城LINE購物購買指定商品回饋6% LINE Points，6月15日至6月21日更加碼最高20%回饋無上限。

隨著全民每日待在家中時間增長，台灣三星針對各式需求，精心設計3大話題商品組合，以6.18折線上三星商城、線下三星智慧館同享限時甜蜜價，讓消費者輕鬆入手。6月1日至6月30日推出宅居追劇、居家辦公或學生上課都好用的旗艦級平板Samsung Galaxy Tab S7+搭配Samsung Cube無風智慧清淨機限時直降超過19,000元，組合優惠價30,832元（原價49,890元）；6月15日至6月30日推出最新大電量防水豆豆機Samsung Galaxy A52 5G與真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds+推出限定組合價13,275元（原價21,480元）；6月18日至6月30日推出隨寫出色的平板Samsung Galaxy Tab S6 Lite搭配三星全球首款智慧聯網螢幕24吋Smart Monitor M5原價22,780元、活動優惠價14,078元。

遠距線上授課普及，台灣三星獻上學生、教職員教育優惠專案，於三星官方通路登錄或指定通路出示相關證明，即可享指定機型購機7折起優惠，除了有平板、智慧手表、真無線藍牙耳機等行動裝置，顯示器也同步入列。

三星商城618購物節活動推出眾多折扣及加購優惠，指定電視機種最低7折起，55型QLED 4K量子電視Q60T原價36,900元、特價25,900元；2021 The Frame美學電視搭配風格畫框、Soundbar藍牙無線揚聲器，組合限時下殺19,900元（原價25,580元）。此外，購買Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列，可享真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds Pro優惠加購價4,990元；智慧手表Samsung Galaxy Watch Active2驚喜價5,990元（原價9,500元）；購買Samsung Galaxy Z系列即送飛利浦氣炸鍋，贈品數量有限、送完為止。

此外，618購物節活動期間於三星商城購買任一配件即享8折優惠，指定期間再加碼限定商品最低4折起，包括6月1日至6月30日無線閃充充電座下殺5折特價1,290元；6月15日至6月30日雙向Type C快充行動電源特價399元；6月18日至6月30日Type C 25W快充通用型旅充頭特價499元。

三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，三星無線閃充充電座原價2,590元、下殺5折特價1,290元。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，三星無線閃充充電座原價2,590元、下殺5折特價1,290元。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，購買Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列可享Samsung Galaxy Buds Pro加購價4,990元。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，購買Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列可享Samsung Galaxy Buds Pro加購價4,990元。圖／三星提供
三星商城618購物節防疫追劇組：Samsung Galaxy Tab S7+搭配Samsung Cube無風智慧清淨機優惠價30,832元（原價49,890元），6月1日至6月30日開賣。圖／三星提供
三星商城618購物節防疫追劇組：Samsung Galaxy Tab S7+搭配Samsung Cube無風智慧清淨機優惠價30,832元（原價49,890元），6月1日至6月30日開賣。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，購買Samsung Galaxy Z系列即送飛利浦氣炸鍋，贈品數量有限、送完為止。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，購買Samsung Galaxy Z系列即送飛利浦氣炸鍋，贈品數量有限、送完為止。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日熱力開跑。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日熱力開跑。圖／三星提供
三星商城618購物節經典熱銷組：Samsung Galaxy A52 5G搭配Galaxy Buds+限定組合價13,275元（原價21,480元），6月15日至6月30日開賣。圖／三星提供
三星商城618購物節經典熱銷組：Samsung Galaxy A52 5G搭配Galaxy Buds+限定組合價13,275元（原價21,480元），6月15日至6月30日開賣。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，Samsung Galaxy Watch Active2限時優惠63折。圖／三星提供
三星商城618購物節6月1日至6月30日開跑，Samsung Galaxy Watch Active2限時優惠63折。圖／三星提供

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