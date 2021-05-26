外帶自取49折！ 米其林餐盤WILDWOOD餐廳推出家庭套餐

疫情持續緊繃，位於信義區新光三越4F的米其林餐盤推薦WILDWOOD餐廳，即日起推出「在家安心吃」二人及四人套餐，貼心組合沙拉、熱前菜、主食、原木燒烤牛排、配菜、醬汁、姐妹品牌TART TAIPEI酥塔禮盒及紅酒，以原價49折的超值價格提供外帶自取者。

在單點外帶菜單方面，則提供自取8折優惠，將配合Uber Eats、Foodpanda、skm eats等外送平台陸續上線。此外，還有主廚私房食譜「一鍋到底牛排料理包」，外帶價2258元，含美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼生肉25盎司、辣根酸奶醬、各式蔬菜香料、及主廚私房食譜，即便宅在家也可以複製米其林星廚好手藝。

「在家安心吃」二人套餐包含「原木燒烤澳洲頂級牛排沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬」、「酥脆中卷、柚子蛋黃醬、芝麻」、「貓耳朵麵、炒菇、未來香腸、黑松露醬」、「炙烤玉米、帕馬森起司」、人氣姐妹品牌TART TAIPEI三入酥塔（焦糖布蕾、班蘭咖椰、草莓香草）、西班牙紅酒一瓶，外帶49折超值價只要1580元（原價3224元）。

「在家安心吃」四人套餐則匯集「原木燒烤無花果沙拉、碎奇莫札瑞拉起司、巴薩米克醋汁」、「羅曼生菜沙拉、櫻桃蘿蔔、酸裸麥麵包、帕馬森醬汁」、「炙烤慮蘆筍、蘑菇醬、培根」、「酥脆中卷、柚子蛋黃醬、芝麻」、「貓耳朵麵、炒菇、未來香腸、黑松露醬」、「美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25盎司」、「炙烤玉米、帕馬森起司」、「青花菜、櫻桃蘿蔔」、「奶油馬鈴薯泥」、「薯條、辣味番茄醬」、TART TAIPEI六入酥塔（焦糖布蕾、班蘭咖椰、黃金流沙、北海道起司、草莓香草、抹茶起司鳳梨）、西班牙紅酒一瓶，外帶49折超值價只要3850元（原價7858元）。

針對熱愛下廚的消費者，WILDWOOD推出「一鍋到底牛排料理包」，外帶價2258元，附上美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼生肉25盎司、辣根酸奶醬、孢子甘藍、櫻桃番茄、百里香、迷迭香、帶皮大蒜，及Chef Kin私房食譜一份，可以在家輕鬆複製米其林星廚的好廚藝，一鍋到底煎出完美牛排及配菜。

WILDWOOD

◎地址：台北市松壽路9號 新光三越信義新天地A9館4F

◎電話：02-2722-8886

◎外帶服務時間：週一至週日 午餐12:00~14:30 晚餐17:30~19:30