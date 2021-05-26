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「與惡」陳妤、肌肉男星林家佑混搭Palladium防水靴 網：怎麼穿都這麼帥！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
肌肉男星林家佑帥搭Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款3,580元。圖／摘自instagram
肌肉男星林家佑帥搭Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款3,580元。圖／摘自instagram

雖然近期因為防疫緣故，許多人較少出門，然而非得要外出採買、工作時，防水靴仍是這一季的最佳單品。Palladium在推出橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款時，就讓女星陳妤、肌肉男星林家佑率先搭配，粉絲更回應說「怎麼穿都這麼帥！」凸顯了鞋款的特色。

兼具永續環保精神的橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款，大量使用PET再生纖維及再生廢棄橡膠結合生物可分解塑料，鞋帶、鞋身織帶也皆使用100%再生PET製成，每雙鞋相當於循環再生約9.8個500ml塑膠寶特瓶。林家佑就選穿了黑色款，搭配工裝寬褲和丹寧外套，凸顯了俐落感，也獲得粉絲好評。陳妤則穿了綠色款，並混搭同色系袋包、襯衫式夾克，穿出文青感，也讓網友看了直呼「有大明星光環」。而值得一提的是，這系列靴款內側的防水拉鍊也採用再生材質，讓消費者為永續環境努力的同時，也能享受輕鬆好穿脫、一秒穿上即刻出門的穿著體驗。

女星陳妤混搭Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款3,580元。圖／摘自instagram
女星陳妤混搭Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款3,580元。圖／摘自instagram

擅於結合東、西文化元素的潮牌CLOT首度與Dr. Martens合作，以經典1461款式為基礎，展現雙方品牌特色。CLOT把招牌色調，套用於鞋身上，因此可見在鞋帶孔、縫線、鞋墊以及生膠大底，均選用了紅色來展示。而鞋墊更特意印有CLOT的絲綢Silk Royale圖紋，以此呈現品牌的美學精神與中式文化。紅色在亞洲文化中可解釋為代表幸運、年輕或財富；但在Dr. Martens眼中，它代表了年輕人富有表現力和真實感的精神，藉由聯名鞋款，傳遞了兩者的創意精髓。

肌肉男星林家佑帥搭Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款3,580元。圖／摘自instagram
肌肉男星林家佑帥搭Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款3,580元。圖／摘自instagram

CLOT與Dr. Martens聯名1461皮鞋5,980元。圖／Juice Store提供
CLOT與Dr. Martens聯名1461皮鞋5,980元。圖／Juice Store提供

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