好想要蜜粉唇膏盒！ Valentino彩妝系列即將登場

今年4月底開始，Valentino在其主打香水產品的IG社群平台Valentino.Beauty帳號發布了一系列妝容質地和特寫照，預告全新的彩妝系列商品將要誕生。時序來到5月底，這系列也終於要正式上市了！

Valentino彩妝將結合品牌高級訂製精神，並且在整體風格上緊扣標誌性的Valentino Red色調，使用Rosso Valentino紅色配Valentino Go Logo的金屬V細節作為裝飾主題，推出50色唇膏、40色粉底和眼妝類產品等等。在顏色上盡可能網羅多樣性，也呼應品牌這幾年積極強調的多元文化概念。另外還有可愛精緻的The Go Clutch蜜粉唇膏盒，勢必會掀起搶購，而形象廣告也是由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀拍攝，入鏡的模特兒中也包括他的女兒Benedetta Piccioli。