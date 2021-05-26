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好想要蜜粉唇膏盒！ Valentino彩妝系列即將登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供

今年4月底開始，Valentino在其主打香水產品的IG社群平台Valentino.Beauty帳號發布了一系列妝容質地和特寫照，預告全新的彩妝系列商品將要誕生。時序來到5月底，這系列也終於要正式上市了！

Valentino彩妝將結合品牌高級訂製精神，並且在整體風格上緊扣標誌性的Valentino Red色調，使用Rosso Valentino紅色配Valentino Go Logo的金屬V細節作為裝飾主題，推出50色唇膏、40色粉底和眼妝類產品等等。在顏色上盡可能網羅多樣性，也呼應品牌這幾年積極強調的多元文化概念。另外還有可愛精緻的The Go Clutch蜜粉唇膏盒，勢必會掀起搶購，而形象廣告也是由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀拍攝，入鏡的模特兒中也包括他的女兒Benedetta Piccioli。

目前預計Valentino Beauty彩妝系列將於5月31日在倫敦的Selfridges百貨率先開賣，8月全球販售，並會在香港開設專門店。

Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
可愛精緻的The Go Clutch蜜粉唇膏盒，勢必會掀起搶購
可愛精緻的The Go Clutch蜜粉唇膏盒，勢必會掀起搶購
形象廣告由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀拍攝。圖／Valentino提供
形象廣告由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀拍攝。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列使用Rosso Valentino紅為設計主軸，推出50色唇膏、40色粉底和眼妝類產品等等。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列使用Rosso Valentino紅為設計主軸，推出50色唇膏、40色粉底和眼妝類產品等等。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
Valentino Beauty彩妝系列即將上市。圖／Valentino提供
形象廣告由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀拍攝。圖／Valentino提供
形象廣告由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀拍攝。圖／Valentino提供

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