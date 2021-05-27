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防疫好幫手：勤洗手戴口罩之外 讓LUFT Duo個人空氣淨化器淨化每一次呼吸

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖 / LUFT
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近幾週大家又開始每天下午2點，準時收看疫情指揮中心的直播，總有一個確診數字與分佈圖會讓大家瘋狂轉傳到各個群組。新冠疫情造成大家恐慌與焦慮，防疫不外乎要注意個人衛生、平時勤洗手、減少用手觸碰眼口鼻，但無論是進公司或遠端視訊上班，總希望能有一個隱形的空氣防護罩，確保呼吸到乾淨的空氣。

這時候您需要：一台近距離保護的空氣淨化器，擁有國家級獎項認證，並通過公正第三方檢驗報告，更要能抑制冠狀病毒，才能讓人安心！

國家級SNQ防疫產品認證 有效抑制冠狀病毒

LUFT Duo 個人空氣淨化器，獨家研發3D立體曲面光觸媒網，大幅增加光的反射與空氣反應機制，更因此提升62%效能，獲發明專利。擁有超過10項公證實驗報告，更通過中原大學Feline Corona Virus實驗，可有效抑制細菌病毒，並消除甲醛、過敏源與異味等有害物質，更於2021年獲得生策會評選的國家級標章－SNQ防疫認證，通過全台灣生醫專家的多重評鑑，才有資格獲得此獎項。

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獨家雙效合一 光觸媒環保免耗材

LUFT Duo透過UVA LED提供光觸媒能量，轉化水分子，形成氫氧自由基與超氧離子，主動分解有機氣體VOCs、病毒、細菌和各種過敏源，再獨家透過離子集塵裝置，攔阻粉塵。清洗時，只要輕鬆拆下用水沖即可，省下買濾網的錢，可以多喝100杯星巴克！

近距離打造個人空氣防護罩

LUFT Duo 個人空氣淨化器的重量不到250公克，長寬高77x77x98mm，大小就像個小蛋糕盒，辦公室、客廳書房、車上、浴廁、寵物旁… 多種場合通用。但是體積小效能會不會比較差？答案是「不會」。根據實測，LUFT Duo 個人空氣淨化器在口鼻測得的風速，竟是大型清淨機的15倍！搭配專屬的「導風帽」更加確保乾淨空氣吹向口鼻！

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台灣新創團隊 堅持百分百MIT

LUFTQI 樂福氣是成立於2018年的台灣新創團隊，創辦人來自光電半導體產業，不到3年獲得多項獎項殊榮：2021年SNQ防疫產品認證、2020與2021連續兩年台灣精品獎肯定、美國CES創新獎，且獲選2020年桃園金牌好禮，更於桃園市政會議獲頒優質新創團隊。6/6前有.設計獨家68折，讓我們一起和細菌、病毒、異味、過敏說掰掰！

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