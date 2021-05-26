「疫」起陪你宅在家！涼感內睡衣、透氣運動裝不可少

隨著疫情逐漸升溫，所有運動場館全面關閉，多數人都改為在家工作和上課。許多人會因為不用出懶得打扮而越來越鬆懈，狂吃零食，久而久之脂肪就會找上門來，體態因此走樣。時尚運動品牌MOLLIFIX特別為女性推薦經典系列服飾，還包括瑜珈墊與彈力帶等專業配件，增加在家的運動儀式感。

居家的瑜珈運動，除了能伸展與活絡筋骨外，可以減緩焦躁不安感、放鬆身心靈，非常適合久未運動者、運動初學者以及壓力大的上班族群。MOLLIFIX推出「雙色基礎／體位線輔助瑜珈墊」，不僅使用環保TPE材質，密度高、韌性與回彈性極佳。除此之外，還可搭配天然環保軟木瑜珈磚來做伸展，透過運動配件來做輔助，放鬆肌肉的同時，也可降低運動傷害。同時穿上MOLLIFIX的環保後V透網修飾短袖上衣和環保挖背側抽繩運動背心，布料輕盈舒適、透氣不悶熱，揮灑汗水的同時也幫助吸濕排汗，讓身體不黏膩。

Peach John Nice Body花漾蕾絲軟鋼圈內衣1,190元。圖／Peach John提供

而也因為疫情讓生活和工作界線逐漸模糊，Peach John認為在家好好打理自己，豐富生活的精緻感，穿上舒適的內衣就是第一步。擔心解封後身材走樣？像是Nice Body花漾蕾絲軟鋼圈內衣以柔軟鋼圈與黃金設計比例，讓女孩輕鬆擁有完美S曲線。而且一體成型罩杯加入蓬鬆柔軟的棉質，營造自然豐滿度，輕鬆服貼身形且不壓迫肌膚，修身與豐胸雙重展現。同時搭配凉感睡衣，利用立體凹凸的棉質泡泡紗，達到通風而不黏附肌膚，即使流汗也能維持清爽舒暢的膚觸。

MOLLIFIX環保深V撞色運動內衣1,880元。圖／MOLLIFIX提供

MOLLIFIX環保挖背側抽繩運動背心1,480元。圖／MOLLIFIX提供