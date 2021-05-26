滿500送550、火鍋套餐2.6折！ 築間鍋物、燒肉拼外帶

全台防疫至上，讓許多民眾選擇居家用餐、少外出。築間餐飲集團集結旗下的築間、有之和牛、燒肉SMILE等6個品牌，自即日推出一系列外帶優惠，包括雙人鍋物套餐599元起，另還有滿500送550、和牛加量、便當169元等等不同方案，最低享2.6折起。

「築間鍋物」此次推出套餐滿500元，即贈送價值350元的霜降牛或松阪豚1份，並再加贈價值200元的「7選1優惠券」可供下次消費使用，另外會員也可享點數累積及兌換餐點等優惠。

主打和牛吃到飽的「有之和牛」及「日暮裏」，則是推出多種套餐組合。套餐包括有湯底、澳洲和牛、自選肉品、海鮮、火鍋料、時蔬等內容，共有2、4、6人份量可供選擇，原價1,776～5,328元，優惠價599～1,399元，優惠2.6折起。若想加購日本A5和牛，每份359元，並再加碼增量50%。