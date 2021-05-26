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RADO喜獲2021 iF設計大獎 Undigital特別版日德雙肯定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
黃色陶瓷表殼、同色皮帶與黑色面盤的rue Square高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，色彩對比鮮明強烈。圖 / RADO提供
黃色陶瓷表殼、同色皮帶與黑色面盤的rue Square高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，色彩對比鮮明強烈。圖 / RADO提供

設計總有品味高低，如何分高下？國際性、具高知名度的設計大獎常成風向指標。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）近日宣佈，旗下True Square真我方形系列高科技陶瓷設計師特別版系列的Formafantasma腕表獲得2021年iF Design Award肯定，另外Undigital特別版去年更獲2020年日本Good Design肯定，雙料加持。

RADO先前曾和歐美設計雜誌「Dezeen」舉辦線上設計周，並先後和Undigital、Formafantasma與Tej Chauhan三個設計師或設計團隊合作，打造出黃、黑、白三色的True Square真我方形高科技陶瓷腕表特別版，並分別勇奪IF、Good Design、Red Dot等三項國際知名設計大獎，展現出品牌長期投入設計的實際亮眼成果；其中Undigital特別版是由日本雙人團隊YOY打造，將數位、類比美感二合為一，同時也得到日本Good Design肯定與德國iF Design肯定，德日雙料加持。

值得一提的是，2021年的iF Design Award，同樣也有來自德國的軍事風格品牌Sinn 105系列St Sa UTC腕表，腕表具備12小時制第二地時區旋轉外環，其同時結合60分鐘多功能刻度，外環設計為TEGIMENT泰級鋼材硬化再經PVD處理，41毫米的表徑並有200米防水能力。一向以實用為導向的德國iF Design大獎，向來重視機能與設計並行，雖然Sinn並非瑞士製造，但堅實的材質處理能力，再度反應出德國的嚴謹與實用美學。

義大利雙人設計團隊Formafantasma。圖 / RADO提供
義大利雙人設計團隊Formafantasma。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Square Formafantasma 特別版腕表，77,300元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Square Formafantasma 特別版腕表，77,300元。圖 / RADO提供
德國製表品牌Sinn的105 St Sa UTC腕表，獲得2021德國紅點設計大獎肯定。圖 / 翻攝自Sinn臉書粉絲專頁
德國製表品牌Sinn的105 St Sa UTC腕表，獲得2021德國紅點設計大獎肯定。圖 / 翻攝自Sinn臉書粉絲專頁
Sinn 105系列具備TEGIMENT泰級鋼材硬化處以、200米防水能力等特點，價格店洽。圖 / 翻攝自Sinn臉書粉絲專頁
Sinn 105系列具備TEGIMENT泰級鋼材硬化處以、200米防水能力等特點，價格店洽。圖 / 翻攝自Sinn臉書粉絲專頁
瑞士雷達表True Square的真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，甫獲2021紅點設計大獎。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Square的真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，甫獲2021紅點設計大獎。圖 / RADO提供

德國 腕表

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