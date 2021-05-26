整理包／百元星便當 史上最便宜「嘗星廚滋味」趁現在

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，宅家的時間變長了，「一日三餐」成了小日子的大問題。星級飯店除了力推套餐、頂級私房菜搶市，也端出平價的百元便當應戰，民眾可以史上最低價品嘗星滋味。

五星級飯店的便當戰，近來率續開打。台北喜來登於每周一至五中午時段率先推出的「百元便當」每款120元，包括炭烤雞腿排、滷雞腿、京都肉排等主菜搭配時蔬，用料實在份量足，每日熱銷上百份；另於店內販售各餐廳的冷凍明星商品，包含喜來登牛肉麵、家鄉味雞滷醬、人蔘干貝烏雞湯、經典泰式咖哩包等，售價180至399元，剪開包裝復熱即食。

意舍酒店主打現點現做的百元超值便當，囊括台式與韓式餐盒、義大利麵、港式小點等。其中，台北松山意舍酒店主推具南洋風味的「沙嗲雞腿餐盒」、台灣經典「破布子鱸魚餐盒」、素食的「希臘式米型麵」等；台北中山意舍則推出120元起的超值餐盒，像是「韓式炸雞蓋飯」、排餐「照燒紐約客」等；台北西門町意舍酒店以百元餐盒為主，有酥炸的「炸魚佐酸辣醬」、鮮甜的「白菜燉素獅子頭」、西式「紅酒慢燉牛」。

台北寒舍艾美酒店的兩款餐盒，包含古早味麻油雞飯120元、奶油鮭魚義大利麵120元，搭配沁涼的鴛鴦奶茶50元，平日中午12點及下午5:30於酒店外側販售，每日限量售完為止。下午5:30加碼銷售星級手作麵包。

天成飯店集團則集合各館美味，烤鴨、港點、炸雞到PIZZA皆備，豐儉由人。其中，台北天成大飯店「翠庭」中餐廳除了銅板價50元的外帶港點，也續推廣受好評的「經典三寶錦便當」每盒180元，另有各式錦便當售價150~500元，於外賣區還推出多款小資便當、每個均一價120元。

福容大飯店各館也有各式星級外帶饗宴，最吸睛的是福容台北一館順園日料推出的6款外帶便當，「蔥燒牛肉丼飯」及「可樂餅咖哩飯」均一100元、「照燒雞丼飯」及「戰斧豬丼飯」120元，還有兩款精選雙主菜便當。福容桃園店推出3款「疫起省餐盒」，古早味肉燥飯、主廚秘製滷大雞腿、功夫菜無錫豬排骨拼乾燒蝦球等餐盒120元起；福容花蓮店大受好評的「燉飯的誘惑」也推出外帶餐盒，3種口味任選，150元附贈每日例湯。