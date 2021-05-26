Moussaieff x Anna Hu合作頂級珠寶展 50億6月底登台
頂級珠寶品牌很少有聯名或合作，不論是要找具備設計能力的人或是有相關資源背景的合作對象，因為門檻實在太高了。也因此，英國傳奇珠寶家族同名品牌慕莎依芙（Moussaieff）與出身台灣的著名珠寶設計師胡茵菲同名品牌Anna Hu的合作，非常難得。「Moussaieff by Anna Hu」亞洲聯合藝術珠寶展，預計於 2021 年6月底於台灣全球首曝光，採預約制，之後也將至北京、上海巡迴，其中焦點為從未曝光的過的Moussaieff by Anna Hu系列全新創作共8件、以及約30件的Moussaieff和Anna Hu藝術珠寶作品，總價值超過50億台幣。
Moussaieff家族於1850年代開始，就在絲綢之路重要節點烏茲別克，成為舉足輕重的寶石商。此家族事業代代相傳並持續擴展，並於20世紀中成為巴黎許多重量級珠寶品牌的寶石供應商。家族傳人Shlomo Moussaieff與妻子Alisa Moussaieff（現任掌舵者）於1963年，於倫敦Park Lane開設首家珠寶店。Moussaieff的優質寶石很快地讓全球富豪巨星與王室貴族趨之若鶩，包含法國皇后、伊朗公主、好萊塢巨星法蘭克辛納屈、伊麗莎白泰勒等人都成了Moussaieff的顧客。
如今高齡90多歲的Alisa Moussaieff，在業界號稱「鑽石女王」（Queen of Diamonds），因她一生經手過的寶石不計其數。Moussaieff最著名的珍稀寶石中，最知名的便是重達5.11 克拉的「The Moussaieff Red」豔彩紅鑽（Fancy Red），是GIA所評級並頒發過鑑定證書中最大克拉的天然紅鑽。而歷年各大國際拍賣場上創下紀錄的珍稀寶石，有許多也都出自Moussaieff之手，例如2019年佳士得（Christie’s）香港拍出的3.44克拉枕形鮮彩紫粉紅色IF鑽石The Bubble Gum Pink，同年落槌的一顆3.24克拉祖母綠形切工IF等級艷彩無瑕藍鑽（Fancy Vivid Blue）配7顆橢圓形明亮式粉鑽戒指，2015年拍出的一顆3克拉的梨形切工濃彩無暇藍鑽（Fancy Intense Blue）鑽戒等，是內行買家最珍視的品牌之一。
2019年以「敦煌琵琶黃鑽項鍊」創下全球拍賣紀錄，並再次刷新當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍價紀錄的Anna Hu，與「鑽石女王」Alisa Moussaieff，結緣於2017 年巴黎古董雙年展，雙方秉持對珠寶的熱情，決定一同以珍稀寶石打造全新的藝術珠寶，並從Anna 的故鄉台灣展開這次的珠寶藝術展。系列作品共8件，均由Alisa Moussaieff親自挑選珍稀罕見寶石、由Anna Hu以Alisa Moussaieff為靈感繆斯，打造獨一無二原創設計和工藝。
率先曝光的兩件作品，其中一件為4月份奧斯卡頒獎典禮上，保加利亞女星Maria Bakalova配戴的「霜雪蝴蝶戒指」。因為Anna Hu姓「胡」，讓她與蝴蝶的設計特別有共鳴，鑲嵌8.22克拉DIF等級Type IIa馬眼形切工主鑽的戒指採可轉換的設計，共有6種配戴方式。另一件「印象百合花胸針」，靈感始於大自然與古典音樂，以一顆重達55.75克拉的心形切工白鑽為主石，搭配分別為3片橢圓形及3片螺旋形線條的花瓣，並以最能展現繁複曲線的鈦金屬打造，兼具美感及堅韌輕盈。
在全球僅倫敦與香港兩家專賣店的Moussaieff，此次首度來台展出，也先預告了兩件令人期待的頂級作品，包括一款Moussaieff的高級白鑽粉鑽手鐲，共鑲嵌130克拉DIF無瑕的白鑽、搭配粉鑽。另一件藍鑽與粉鑽戒指，是品牌代表性的經典顔色組合，設計採ART DECO裝飾藝術風格，主石為一顆珍稀的3.97克祖母綠切工艷彩藍的鑽石，四方圍繞長方梯形切工内外無暇粉鑽共2.93克拉。
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