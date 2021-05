Moussaieff x Anna Hu合作頂級珠寶展 50億6月底登台

頂級珠寶品牌很少有聯名或合作,不論是要找具備設計能力的人或是有相關資源背景的合作對象,因為門檻實在太高了。也因此,英國傳奇珠寶家族同名品牌慕莎依芙(Moussaieff)與出身台灣的著名珠寶設計師胡茵菲同名品牌Anna Hu的合作,非常難得。「Moussaieff by Anna Hu」亞洲聯合藝術珠寶展,預計於 2021 年6月底於台灣全球首曝光,採預約制,之後也將至北京、上海巡迴,其中焦點為從未曝光的過的Moussaieff by Anna Hu系列全新創作共8件、以及約30件的Moussaieff和Anna Hu藝術珠寶作品,總價值超過50億台幣。

Moussaieff家族於1850年代開始,就在絲綢之路重要節點烏茲別克,成為舉足輕重的寶石商。此家族事業代代相傳並持續擴展,並於20世紀中成為巴黎許多重量級珠寶品牌的寶石供應商。家族傳人Shlomo Moussaieff與妻子Alisa Moussaieff(現任掌舵者)於1963年,於倫敦Park Lane開設首家珠寶店。Moussaieff的優質寶石很快地讓全球富豪巨星與王室貴族趨之若鶩,包含法國皇后、伊朗公主、好萊塢巨星法蘭克辛納屈、伊麗莎白泰勒等人都成了Moussaieff的顧客。

如今高齡90多歲的Alisa Moussaieff,在業界號稱「鑽石女王」(Queen of Diamonds),因她一生經手過的寶石不計其數。Moussaieff最著名的珍稀寶石中,最知名的便是重達5.11 克拉的「The Moussaieff Red」豔彩紅鑽(Fancy Red),是GIA所評級並頒發過鑑定證書中最大克拉的天然紅鑽。而歷年各大國際拍賣場上創下紀錄的珍稀寶石,有許多也都出自Moussaieff之手,例如2019年佳士得(Christie’s)香港拍出的3.44克拉枕形鮮彩紫粉紅色IF鑽石The Bubble Gum Pink,同年落槌的一顆3.24克拉祖母綠形切工IF等級艷彩無瑕藍鑽(Fancy Vivid Blue)配7顆橢圓形明亮式粉鑽戒指,2015年拍出的一顆3克拉的梨形切工濃彩無暇藍鑽(Fancy Intense Blue)鑽戒等,是內行買家最珍視的品牌之一。

2019年以「敦煌琵琶黃鑽項鍊」創下全球拍賣紀錄,並再次刷新當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍價紀錄的Anna Hu,與「鑽石女王」Alisa Moussaieff,結緣於2017 年巴黎古董雙年展,雙方秉持對珠寶的熱情,決定一同以珍稀寶石打造全新的藝術珠寶,並從Anna 的故鄉台灣展開這次的珠寶藝術展。系列作品共8件,均由Alisa Moussaieff親自挑選珍稀罕見寶石、由Anna Hu以Alisa Moussaieff為靈感繆斯,打造獨一無二原創設計和工藝。

率先曝光的兩件作品,其中一件為4月份奧斯卡頒獎典禮上,保加利亞女星Maria Bakalova配戴的「霜雪蝴蝶戒指」。因為Anna Hu姓「胡」,讓她與蝴蝶的設計特別有共鳴,鑲嵌8.22克拉DIF等級Type IIa馬眼形切工主鑽的戒指採可轉換的設計,共有6種配戴方式。另一件「印象百合花胸針」,靈感始於大自然與古典音樂,以一顆重達55.75克拉的心形切工白鑽為主石,搭配分別為3片橢圓形及3片螺旋形線條的花瓣,並以最能展現繁複曲線的鈦金屬打造,兼具美感及堅韌輕盈。