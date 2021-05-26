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Moussaieff x Anna Hu合作頂級珠寶展 50億6月底登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全球頂級藏家珠寶品牌Moussaieff創始人暨主席Alisa Moussaieff。圖／ANNA HU珠寶提供
全球頂級藏家珠寶品牌Moussaieff創始人暨主席Alisa Moussaieff。圖／ANNA HU珠寶提供

頂級珠寶品牌很少有聯名或合作，不論是要找具備設計能力的人或是有相關資源背景的合作對象，因為門檻實在太高了。也因此，英國傳奇珠寶家族同名品牌慕莎依芙（Moussaieff）與出身台灣的著名珠寶設計師胡茵菲同名品牌Anna Hu的合作，非常難得。「Moussaieff by Anna Hu」亞洲聯合藝術珠寶展，預計於 2021 年6月底於台灣全球首曝光，採預約制，之後也將至北京、上海巡迴，其中焦點為從未曝光的過的Moussaieff by Anna Hu系列全新創作共8件、以及約30件的Moussaieff和Anna Hu藝術珠寶作品，總價值超過50億台幣。

Moussaieff家族於1850年代開始，就在絲綢之路重要節點烏茲別克，成為舉足輕重的寶石商。此家族事業代代相傳並持續擴展，並於20世紀中成為巴黎許多重量級珠寶品牌的寶石供應商。家族傳人Shlomo Moussaieff與妻子Alisa Moussaieff（現任掌舵者）於1963年，於倫敦Park Lane開設首家珠寶店。Moussaieff的優質寶石很快地讓全球富豪巨星與王室貴族趨之若鶩，包含法國皇后、伊朗公主、好萊塢巨星法蘭克辛納屈、伊麗莎白泰勒等人都成了Moussaieff的顧客。

如今高齡90多歲的Alisa Moussaieff，在業界號稱「鑽石女王」（Queen of Diamonds），因她一生經手過的寶石不計其數。Moussaieff最著名的珍稀寶石中，最知名的便是重達5.11 克拉的「The Moussaieff Red」豔彩紅鑽（Fancy Red），是GIA所評級並頒發過鑑定證書中最大克拉的天然紅鑽。而歷年各大國際拍賣場上創下紀錄的珍稀寶石，有許多也都出自Moussaieff之手，例如2019年佳士得（Christie’s）香港拍出的3.44克拉枕形鮮彩紫粉紅色IF鑽石The Bubble Gum Pink，同年落槌的一顆3.24克拉祖母綠形切工IF等級艷彩無瑕藍鑽（Fancy Vivid Blue）配7顆橢圓形明亮式粉鑽戒指，2015年拍出的一顆3克拉的梨形切工濃彩無暇藍鑽（Fancy Intense Blue）鑽戒等，是內行買家最珍視的品牌之一。

2019年以「敦煌琵琶黃鑽項鍊」創下全球拍賣紀錄，並再次刷新當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍價紀錄的Anna Hu，與「鑽石女王」Alisa Moussaieff，結緣於2017 年巴黎古董雙年展，雙方秉持對珠寶的熱情，決定一同以珍稀寶石打造全新的藝術珠寶，並從Anna 的故鄉台灣展開這次的珠寶藝術展。系列作品共8件，均由Alisa Moussaieff親自挑選珍稀罕見寶石、由Anna Hu以Alisa Moussaieff為靈感繆斯，打造獨一無二原創設計和工藝。

率先曝光的兩件作品，其中一件為4月份奧斯卡頒獎典禮上，保加利亞女星Maria Bakalova配戴的「霜雪蝴蝶戒指」。因為Anna Hu姓「胡」，讓她與蝴蝶的設計特別有共鳴，鑲嵌8.22克拉DIF等級Type IIa馬眼形切工主鑽的戒指採可轉換的設計，共有6種配戴方式。另一件「印象百合花胸針」，靈感始於大自然與古典音樂，以一顆重達55.75克拉的心形切工白鑽為主石，搭配分別為3片橢圓形及3片螺旋形線條的花瓣，並以最能展現繁複曲線的鈦金屬打造，兼具美感及堅韌輕盈。

在全球僅倫敦與香港兩家專賣店的Moussaieff，此次首度來台展出，也先預告了兩件令人期待的頂級作品，包括一款Moussaieff的高級白鑽粉鑽手鐲，共鑲嵌130克拉DIF無瑕的白鑽、搭配粉鑽。另一件藍鑽與粉鑽戒指，是品牌代表性的經典顔色組合，設計採ART DECO裝飾藝術風格，主石為一顆珍稀的3.97克祖母綠切工艷彩藍的鑽石，四方圍繞長方梯形切工内外無暇粉鑽共2.93克拉。

Moussaieff藍鑽戒指，主鑽為3.97克拉祖母綠形切工艷彩藍鑽，配搭配粉鑽共2.93克拉。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff藍鑽戒指，主鑽為3.97克拉祖母綠形切工艷彩藍鑽，配搭配粉鑽共2.93克拉。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff高級白鑽粉鑽手鍊，共130克拉DIF等級Type IIa無瑕馬眼形切工、梨形切工、圓形明亮式切工白鑽、搭配粉鑽鑲嵌而成，價格店洽。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff高級白鑽粉鑽手鍊，共130克拉DIF等級Type IIa無瑕馬眼形切工、梨形切工、圓形明亮式切工白鑽、搭配粉鑽鑲嵌而成，價格店洽。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，鈦金屬和18K白金鑲嵌主鑽為55.75克拉心形白鑽，搭配粉鑽、Briolette切工、玫瑰形切工、圓形明亮式切工鑽石共1051顆。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，鈦金屬和18K白金鑲嵌主鑽為55.75克拉心形白鑽，搭配粉鑽、Briolette切工、玫瑰形切工、圓形明亮式切工鑽石共1051顆。圖／ANNA HU珠寶提供
華裔當代珠寶藝術家品牌ANNA HU 創始人及首席執行官。圖／ANNA HU珠寶提供
華裔當代珠寶藝術家品牌ANNA HU 創始人及首席執行官。圖／ANNA HU珠寶提供
保加利亞女星Maria Bakalova配戴Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指登上2021年奧斯卡紅毯。圖／ANNA HU珠寶提供
保加利亞女星Maria Bakalova配戴Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指登上2021年奧斯卡紅毯。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指，主鑽為8.22 克拉DIF等級Type IIa馬眼形切工鑽石。圖／ANNA HU珠寶提供
Moussaieff by Anna Hu霜雪蝴蝶戒指，主鑽為8.22 克拉DIF等級Type IIa馬眼形切工鑽石。圖／ANNA HU珠寶提供

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