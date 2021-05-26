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Manolo Blahnik的私房食譜 教你做歐式傳統料理

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
傳統小扁豆湯。圖／Manolo Blahnik提供
傳統小扁豆湯。圖／Manolo Blahnik提供

雖然台灣疫情是最近才漸漸升溫，但國外已提前經歷了一年多的隔離、居家工作生活，許多相關的線上企劃活動可說是玲瑯滿目，也剛好適合最近宅在家的台灣人參考！

就拿料理來說，因為宅在家，自己下廚的機會也變多，也有不少人笑稱「這是個精進自己廚藝的好機會」。知名鞋履品牌Manolo Blahnik的設計師Mr. Blahnik除了會設計鞋子之外，其實也是個烹飪大師，所以最近他們透過與英國精神健康基金會（Mental Health Foundation）合作創立的「Manolo Blahnik的微笑計畫」( Manolo Blahnik Smile initiative)，一展精湛的料理技術，並表示「希望大家可以與家人透過烹飪找到快樂，透過美食療癒彼此的心。」

Mr. Blahnik與品牌CEO、他的姪女Kristina Blahnik從菜單寶庫中精選一系列的家庭食譜，涵蓋鹹食與甜點，包括傳統小扁豆湯、家常燉菜、番茄燉牛肉與巧克力慕斯。相關的食譜在Manolo Blahnik官網上都可以找到，品牌也邀請網友上傳自己的料理食譜至社群媒體並標籤#ManoloBlahnikSmiles，與大家分享美味，吃出好心情。

家常燉菜。圖／Manolo Blahnik提供
家常燉菜。圖／Manolo Blahnik提供
家常燉菜用料。圖／Manolo Blahnik提供
家常燉菜用料。圖／Manolo Blahnik提供
巧克力慕斯。圖／Manolo Blahnik提供
巧克力慕斯。圖／Manolo Blahnik提供
知名鞋履品牌Manolo Blahnik的設計師Mr. Blahnik推出私房食譜。圖／Manolo Blahnik提供
知名鞋履品牌Manolo Blahnik的設計師Mr. Blahnik推出私房食譜。圖／Manolo Blahnik提供
番茄燉牛肉。圖／Manolo Blahnik提供
番茄燉牛肉。圖／Manolo Blahnik提供
巧克力慕斯用料。圖／Manolo Blahnik提供
巧克力慕斯用料。圖／Manolo Blahnik提供
番茄燉牛肉用料。圖／Manolo Blahnik提供
番茄燉牛肉用料。圖／Manolo Blahnik提供

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