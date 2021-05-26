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Manolo Blahnik的私房食譜 教你做歐式傳統料理
雖然台灣疫情是最近才漸漸升溫，但國外已提前經歷了一年多的隔離、居家工作生活，許多相關的線上企劃活動可說是玲瑯滿目，也剛好適合最近宅在家的台灣人參考！
就拿料理來說，因為宅在家，自己下廚的機會也變多，也有不少人笑稱「這是個精進自己廚藝的好機會」。知名鞋履品牌Manolo Blahnik的設計師Mr. Blahnik除了會設計鞋子之外，其實也是個烹飪大師，所以最近他們透過與英國精神健康基金會（Mental Health Foundation）合作創立的「Manolo Blahnik的微笑計畫」( Manolo Blahnik Smile initiative)，一展精湛的料理技術，並表示「希望大家可以與家人透過烹飪找到快樂，透過美食療癒彼此的心。」
Mr. Blahnik與品牌CEO、他的姪女Kristina Blahnik從菜單寶庫中精選一系列的家庭食譜，涵蓋鹹食與甜點，包括傳統小扁豆湯、家常燉菜、番茄燉牛肉與巧克力慕斯。相關的食譜在Manolo Blahnik官網上都可以找到，品牌也邀請網友上傳自己的料理食譜至社群媒體並標籤#ManoloBlahnikSmiles，與大家分享美味，吃出好心情。
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