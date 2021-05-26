泰格豪雅鈦金屬Monaco表加持 F1好手Max Verstappen奪冠

表壇中最著名的方型腕表非泰格豪雅（TAG Heuer）的Monaco莫屬，這枚誕生於1969年的計時碼表，歷經不同的改款，仍舊是品牌最受歡迎的款式之一。今年首度推出鈦金屬版本，而日前落幕的摩納哥大獎賽，F1車手Max Verstappen更是搶先戴上，而獲得冠軍，更凸顯這款表與賽車運動的淵源。

泰格豪雅自2011年起，一直是摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）的官方時計，搶在此次開賽之前，特別曝光一款限量Monaco特別版計時腕表，並致贈了本田車隊、同時也是品牌大使的車手Max Verstappen。而在幾日後，Max Verstappen更是戴著這款表，奪得職涯第12座分站冠軍，可說是表款帶來好運，也直接打響名號。這一枚全新的腕表，也是Monaco系列首度使用鈦金屬製作表殼，因此格外受到消費者矚目，全球限量500只。

泰格豪雅的鈦金屬特別計時碼表是Monaco系列首度使用鈦金屬製作表殼，因此格外受到消費者矚目。圖／TAG Heuer提供

使用鈦金屬製成表殼的Monaco計時碼表，透過噴砂處理形成霧面效果，凸顯材質美感。並搭配了少見銀色表面，不僅光澤細緻亮眼，確保讀時清晰易讀，並與小表盤、時標和指針產生鮮明對比。而且為了融合品牌的代表配色，打造兩個黑色小表盤、紅色的指針與12點鐘紅色時標等元素，進一步彰顯獨特個性，也呼應賽車的賽道。而所搭載的機芯，是以現代技術重製原版表款所使用的Calibre 11，並鐫刻「Monaco Heuer」標誌，向70年代的設計致敬。

泰格豪雅Monaco Titan鈦金屬特別版計時碼表，限量500只，約25萬9,100元。圖／TAG Heuer提供

用鈦金屬製成表殼的Monaco計時碼表，透過噴砂處理形成霧面效果，凸顯材質美感。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco系列特別計時碼表機芯，搭載以現代技術重製的Calibre 11，鐫刻「Monaco Heuer」標誌，向70年代的設計致敬。圖／TAG Heuer提供