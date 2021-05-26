型男穿搭關鍵！ 蔡徐坤靠美鑽、櫻田通珍珠可混搭一整週

珠寶逐漸成為現代日常配搭不可或缺的一部分，不僅女性，更是為潮流型男穿搭氣質決勝的關鍵。在甫出爐「最受歡迎明星排行榜」中名列前茅的蔡徐坤，不僅顏值高，表演及歌唱表現都備受肯定。身為DE BEERS的品牌大使，他也常在穿搭中融入鑽石珠寶，以簡約洗練的設計為整體造型畫龍點睛。

而以珍珠聞名的MIKIMOTO，則與新生代時尚男星櫻田通合作「My Pearl My Style」的七天珍珠穿搭。演出「網球王子」主角龍馬出道的櫻田通，因外型、演技俱佳，加上會作詞作曲，才華洋溢的他成為日本新生代男星中時尚品牌的最愛。他在這次的合作中演繹與朋友出遊的休閒裝扮、出席記者會的正式西裝、外景拍攝、LIVE音樂表演、夏天兜風、甚至不出門在家等不同場合的珍珠搭配。「我個人不太遵循所謂的時尚規範與禁忌，我戴珍珠是單純因為它們很酷。把優雅的珍珠跟休閒的街頭風格一起做搭配，我覺得很有趣也很好看。珍珠真的很適合我的任何衣服搭配。」