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全家便利商店 「全+1行動購」推蔬菜箱　內有14種蔬菜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「全+1行動購」推出集結14種蔬菜的「玉美有機蔬菜箱」，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「全+1行動購」推出集結14種蔬菜的「玉美有機蔬菜箱」，售價699元。圖／全家便利商店提供

防疫宅在家，自煮需求大增，全家便利商店「全+1行動購」每日推出多款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品供民眾選購，包括媽媽煮義雞胸肉、紅燒牛肉湯、UCC三合一即溶咖啡等，另有集結14種蔬菜的「玉美有機蔬菜箱」，售價699元，蔬菜箱可冷藏宅配到府。「全+1行動購」商品於每日上午10點、下午5點更新，消費者於「全+1行動購」選購後可使用全家便利商店Fami錢包線上支付，並於指定門市取貨。

全家便利商店「全+1行動購」可於全家Family官方LINE帳號下方圖文選單點選加入「全+1好友」， 即可定時接收限定訊息推播，每日上午10點、下午5點更新商品，付款方式可選擇Fami錢包線上支付或貨到付款， 購買商品將配送至指定門市。

疫情影響消費者飲食習慣，全家便利商店觀察家庭號土司對比前周銷售成長4成，顯示消費者選擇盡量在家吃早餐。全家便利商店門市提供匠土司、洗選蛋等應援方案，即日起至6月15日購買匠土司加價30元，就能獲得義美豆奶紅茶2瓶；即日起至6月1日CAS盒裝洗選蛋每盒10顆售價55元。

疫情影響消費者飲食習慣，全家便利商店觀察家庭號土司對比前周銷售成長4成。圖／全家便利商店提供
疫情影響消費者飲食習慣，全家便利商店觀察家庭號土司對比前周銷售成長4成。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「全+1行動購」推蔬菜箱、門市推生鮮雞蛋應援防疫自煮。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「全+1行動購」推蔬菜箱、門市推生鮮雞蛋應援防疫自煮。圖／全家便利商店提供

便利商店 疫情

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