萊爾富推「0元抽抽樂」！精選商品任兩件最低0元帶回家

近日國內新冠肺炎確診病例激增，中央流行疫情指揮中心呼籲盡量不要外出，居家辦公、上課時少不了零食、飲料作伴，萊爾富鎖定休閒食品宅商機，即日起至6月15日推出「24小時0元抽抽樂」，包括「現場抽」、「手機抽」、「周周抽」及「終極抽」。活動期間至萊爾富門市選購任2件指定飲料或零食即可參加「現場抽」，最低0元起就能將商品帶回家；另推出Hi-Life VIP會員App專屬的「手機抽」，會員每日享一次免費抽獎機會，在家就能輕鬆抽折扣；活動期間每周使用2次抽抽樂優惠結帳，並報會員手機號碼，即能參加「周周抽」，每周都將送出50份萊爾富100元購物金；活動期間內累計使用8次抽抽樂優惠結帳，並報會員手機號碼，還能再參加「終極抽」，幸運兒將能獲得五星澎湖三天兩夜遊。

萊爾富即日起至6月15日推出「24小時0元抽抽樂」活動，精選近300款熱銷零食、飲料，任兩件最低0元起。活動期間至全台萊爾富門市選購指定零食飲料或光泉指定冷藏飲料、甜點（不可混搭），任兩件即可參加一次現場抽、任4件即可享兩次現場抽（以此類推），為減少疫情期間接觸風險，將由門職人員代抽，可抽中任兩件0元至89折等共6種折扣優惠。

Hi-Life VIP會員App專屬的「手機抽」，會員每日可至App內的「萊玩遊戲」頁面進行一次免費抽抽樂，可抽中任兩件0元至85折等共5種折扣優惠，再至萊爾富門市選購兩件指定零食飲料、結帳時出示Hi-Coupon內的優惠條碼，即可享折扣價。

防疫減少出門採買，家中毛小孩所需還是要照顧，萊爾富在門市設立了寵物專架，引進逾20款寵物食品、用品，包括貓狗都適用的天然零食原始叢林－竹筴魚（售價59元），還有狗狗最愛、以整隻雞腿肉製成的老北A腿（售價49 元）、香味撲鼻的和牛香腸（售價39元）、帶寵物出門散步必備的莎賓環保撿便器（售價99 元）、沙賓環保撿便袋－補充盒（8捲裝／有香，售價199元），讓消費者就近就能到超商購買，即日起至6月15日購買指定商品還可再享Hi點10倍送。

目前萊爾富會員數已逾400萬人，會員消費1元即能累積1 Hi點，去年共發放會員點數逾70億點，金額相當於3500萬元。考量受疫情影響，消費者出門時間變少，使用Hi點機會也連帶降低，因此萊爾富加碼推出「會員大禮包」，精選137款熱銷商品，即日起至6月15日會員最低用2,800 Hi點就能免費兌換，在疫情期間透過手機就能換得所需的生活用品、食品，只要在活動期間內使用Hi點完成商品免費兌換，萊爾富再加贈25元滿額購物金（消費滿125元使用）。