享受宅藝術 待在家就可以上線看「LOEWE工藝獎」展覽

LOEWE基金會發表2021年「LOEWE工藝獎」的得獎名單，由大陸藝術家林芳璐（Fanglu Lin）的作品「She」奪得首獎，她的創作以雲南白族紮染結合居家設計為主；今年度也特別選出兩項優異獎，即日起將以線上展覽的方式展出18個國家、30位入圍藝術家的作品，讓人在疫情期間不出門即可領略藝術之美。

自2016年起LOEWE基金會為了表彰當代匠藝精神與技術而創立了「LOEWE工藝獎」，本屆來自世界各地的參賽者共提交2,920件作品，評審團從中選出30位候選人，再由LOEWE基金會聯同巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）共同公布年度獲獎者，線上展覽則於5月25日揭幕、展至9月30日止。LOEWE工藝獎由創意總監Jonathan Anderson倡議，意念啟發自1846年LOEWE以工藝合作社起家的歷史，本屆展覽採用創新數位科技，包括360度近攝高解析度攝影與擴增實境技術，讓觀賞者有身歷其境的感受，手機在手就可以輕鬆在家中欣賞所有展品的3D樣貌。

本屆30位入圍者來自18個國家，是獎項創立迄今最為國際化的一次，作品囊括紡織品、陶器、瓷器、木器、銅器、樹脂、金屬、紙品、玻璃及漆器，多位候選人也呼應環保，運用回收及升級再造物料，以自然作品造型來表達對環境關注。評審團是12位來自建築、時裝、設計等領域的翹楚，包括巴黎裝飾藝術博物館總監Olivier Gabet以及2019年LOEWE工藝獎得主漆器工藝家石塚源太（Genta Ishizuka）；本屆勝出的藝術家林芳璐可獲得5萬歐元獎金，另特別選出兩位優異作品則是智利藝術家David Corvalán的「 Desértico II」、日本陶藝家崎山隆之（Takayuki Sakiyama）的「Chōtō-Listening to the Waves」。

█LOEWE基金會2021年「LOEWE工藝獎」線上展覽（開放至2021年9月30日止）

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https://craftprize2021.loewe.com/

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