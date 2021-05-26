快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

享受宅藝術 待在家就可以上線看「LOEWE工藝獎」展覽

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
「LOEWE工藝獎」自即日起到2021年9月30日止舉辦線上展覽。圖／LOEWE提供
「LOEWE工藝獎」自即日起到2021年9月30日止舉辦線上展覽。圖／LOEWE提供

LOEWE基金會發表2021年「LOEWE工藝獎」的得獎名單，由大陸藝術家林芳璐（Fanglu Lin）的作品「She」奪得首獎，她的創作以雲南白族紮染結合居家設計為主；今年度也特別選出兩項優異獎，即日起將以線上展覽的方式展出18個國家、30位入圍藝術家的作品，讓人在疫情期間不出門即可領略藝術之美。

自2016年起LOEWE基金會為了表彰當代匠藝精神與技術而創立了「LOEWE工藝獎」，本屆來自世界各地的參賽者共提交2,920件作品，評審團從中選出30位候選人，再由LOEWE基金會聯同巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）共同公布年度獲獎者，線上展覽則於5月25日揭幕、展至9月30日止。LOEWE工藝獎由創意總監Jonathan Anderson倡議，意念啟發自1846年LOEWE以工藝合作社起家的歷史，本屆展覽採用創新數位科技，包括360度近攝高解析度攝影與擴增實境技術，讓觀賞者有身歷其境的感受，手機在手就可以輕鬆在家中欣賞所有展品的3D樣貌。

本屆30位入圍者來自18個國家，是獎項創立迄今最為國際化的一次，作品囊括紡織品、陶器、瓷器、木器、銅器、樹脂、金屬、紙品、玻璃及漆器，多位候選人也呼應環保，運用回收及升級再造物料，以自然作品造型來表達對環境關注。評審團是12位來自建築、時裝、設計等領域的翹楚，包括巴黎裝飾藝術博物館總監Olivier Gabet以及2019年LOEWE工藝獎得主漆器工藝家石塚源太（Genta Ishizuka）；本屆勝出的藝術家林芳璐可獲得5萬歐元獎金，另特別選出兩位優異作品則是智利藝術家David Corvalán的「 Desértico II」、日本陶藝家崎山隆之（Takayuki Sakiyama）的「Chōtō-Listening to the Waves」。

█LOEWE基金會2021年「LOEWE工藝獎」線上展覽（開放至2021年9月30日止）

https://craftprize2021.loewe.com/

█The Room：

https://theroom.loewe.com

2021年「LOEWE工藝獎」的得主林芳璐以布料、木頭創作的「She」。圖／LOEWE提供
2021年「LOEWE工藝獎」的得主林芳璐以布料、木頭創作的「She」。圖／LOEWE提供
「LOEWE工藝獎」自即日起到2021年9月30日止舉辦線上展覽。圖／LOEWE提供
「LOEWE工藝獎」自即日起到2021年9月30日止舉辦線上展覽。圖／LOEWE提供
日本陶藝家崎山隆之（Takayuki Sakiyama）的石器作品「Chōtō-Listening to the Waves」。圖／LOEWE提供
日本陶藝家崎山隆之（Takayuki Sakiyama）的石器作品「Chōtō-Listening to the Waves」。圖／LOEWE提供
「LOEWE工藝獎」線上展覽，讓人在家就可享受逛美術館的優游自在。圖／LOEWE提供
「LOEWE工藝獎」線上展覽，讓人在家就可享受逛美術館的優游自在。圖／LOEWE提供
智利藝術家David Corvalán以銅線和人造樹脂製作的「 Desértico II」，為本屆兩項優異作品之一。圖／LOEWE提供
智利藝術家David Corvalán以銅線和人造樹脂製作的「 Desértico II」，為本屆兩項優異作品之一。圖／LOEWE提供
進入「The Room」的網頁可以看到所有候選人的作品及詳細介紹。圖／LOEWE提供
進入「The Room」的網頁可以看到所有候選人的作品及詳細介紹。圖／LOEWE提供

藝術家 巴黎

延伸閱讀

疫情影響 台新藝術獎延期至7月10日揭曉

PLG／攻城獅5球星任募款大使 體驗一日志工

屌爆！周杰倫首任蘇富比拍賣策展人 媽媽薰陶如神助

NFT藝術大爆發！普普始祖沃荷原創數位藝術復活上拍

相關新聞

整理包／百元星便當 史上最便宜「嘗星廚滋味」趁現在

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，宅家的時間變長了，「一日三餐」成了小日子的大問題。星級飯店除了力推套餐、頂級私房菜搶市...

WFH居家上班必看／客廳、沐浴、床上 隨時隨地輕鬆不累的美身小體操

換衣服、鋪上瑜伽墊……這麼專心投入地做美身塑體操當然很好，但更重要的是加強熟悉隨時隨地做操的要訣，這樣會更快養成習慣。在...

Moussaieff x Anna Hu合作頂級珠寶展 50億6月底登台

頂級珠寶品牌很少有聯名或合作，不論是要找具備設計能力的人或是有相關資源背景的合作對象，因為門檻實在太高了。也因此，英國傳...

Manolo Blahnik的私房食譜 教你做歐式傳統料理

雖然台灣疫情是最近才漸漸升溫，但國外已提前經歷了一年多的隔離、居家工作生活，許多相關的線上企劃活動可說是玲瑯滿目，也剛好...

泰格豪雅鈦金屬Monaco表加持 F1好手Max Verstappen奪冠

表壇中最著名的方型腕表非泰格豪雅（TAG Heuer）的Monaco莫屬，這枚誕生於1969年的計時碼表，歷經不同的改款...

型男穿搭關鍵！ 蔡徐坤靠美鑽、櫻田通珍珠可混搭一整週

珠寶逐漸成為現代日常配搭不可或缺的一部分，不僅女性，更是為潮流型男穿搭氣質決勝的關鍵。在甫出爐「最受歡迎明星排行榜」中名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。