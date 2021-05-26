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滿2000折200！王品購物網上線 牛肉、火鍋料都有賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
美國Choice等級牛小排，每份249元。圖／王品提供
美國Choice等級牛小排，每份249元。圖／王品提供

配合政府防疫政策，王品自5月19日暫停全台內用服務之後，也正式推出「王品瘋美食購物網」，線上提供各品牌的料理、肉品、炸物、火鍋料等數十款熟食、生鮮食材。並且消費滿2,000元，可享現折200元的優惠，為居家防疫提供便捷選擇。

王品此次推出的「王品瘋美食購物網」，乃是將原有的線上零售服務系統重新優化，並整合旗下23個品牌餐廳的重點明星料理，還有累積點數抵現金等服務。網站共區分為「手路菜」、「頂級牛肉」、「氣炸好物」、「生鮮良品」與「火鍋專區」等5大選項，包含有跟王品牛排同等級的「粵式黑椒牛小排」、石二鍋的烏龍麵，以及芋香貢丸、爆濃海鮮球、蝦爆起司丸等選擇，方便居家調理。

即日起至7月31日期間，會員凡於王品瘋美食購物網消費滿2000元，並輸入優惠碼coupon200，即可現折200元，每位會員可享2次優惠，共計400元。現在加入會員，也可加送100元折價券。另外還有美國CHOICE級無骨牛小排火鍋片699元、挪威極厚薄鹽鯖魚89元等線上會員優惠商品。

義式調味烤半雞，每份199元。圖／王品提供
義式調味烤半雞，每份199元。圖／王品提供
王品嚴選粵式黑椒牛小排，會員優惠799元。圖／王品提供
王品嚴選粵式黑椒牛小排，會員優惠799元。圖／王品提供

購物網 火鍋

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