7-11打造生鮮補給站！i預購推逾10款「有機蔬果箱」

防疫期間避免去人潮多的大賣場，採買食材令人頭痛，7-ELEVEN因應消費者傾向快速補貨、計畫性採買、每日變化菜色的需求，即日起於「i預購」推出多種組合、產地直送的有機蔬果箱，實體門市則因熱食自助區調整改為整包販售的包裝鮮食滿足民生所需。鮮食品牌「御料小館」6月2日起新增多款異國料理、地方小吃等全新配菜，預計可創造逾百種配餐組合，提供居家防疫安心新選擇。

7-ELEVEN提供豐富的生鮮商品選擇，去年已將熱食自助區的地瓜、熱狗等開發成方便微波覆熱的包裝鮮食，至今已熱銷超過800萬份，近日更提供整包販售的現蒸地瓜、所長茶葉蛋、關東煮等，即日起至6月15日推出88折優惠活動，簡單覆熱即可輕鬆上桌；冷藏包裝的熱壓吐司，多達8款鹹甜口味，在家自行加熱快速方便，近日買氣也有提升。

觀察到生鮮商品於住宅型商圈深受小家庭客層青睞，7-ELEVEN於超過3,500間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，在鄰近住宅、外島、購物不便的商圈門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱，販售多達50款冷凍調理食品、海鮮與肉品。另外，為讓茹素及蔬食愛好者就近購買蔬素食商品，7-ELEVEN積極擴大蔬食規模，於超過1,000間門市導入「天素地蔬」專區，部分門市更設有生鮮蔬菜專區，提供20多款具有機認證的當令蔬菜及多樣化的當令水果。

7-ELEVEN表示，許多聰明消費的「煮」婦採買商品前會預先擬定計畫，加上因應疫情許多人轉往電商消費，因此推出預購商品「居家應援備糧箱」，一箱可購足米、油、麵、罐頭等居家必備食材，可視消費者需求頻率訂購；即日起更於線上購物平台「i預購」攜手台塑有機農場、新湖農場等品牌，獨家推出超過10款不同種類組合的「蔬果箱」，從產地到門市一條龍式系統管理，蔬果收成經過預冷保鮮、全程低溫新鮮配送至門市，商品選擇包含已截切清洗後的蔬菜包、還有蔬菜搭配肉品、水果的均衡組合以及沙拉DIY組合箱，依單身、小家庭等主力客層打造多元規格商品，售價299～710元不等。

在家用餐最傷腦筋的便是每日變化菜色，疫情期間許多餐館縮短營業時間，7-ELEVEN除了提供上百種微波、即食鮮食之外，看好搭餐商機，自6月2日起將全新推出一系列主食型配菜，滿足24小時全時段用餐需求。「御料小館」系列鮮食目前涵蓋冷藏配菜及冷凍食品，整體品項數已超過30款，新品包含「21PLUS桃木燻雞胸」、「御料小館-奮起湖雞腿」、「美威香烤鮭魚排」、「厚切排骨」等，並首次與知名雞排專門店艋舺雞排合作推出「御料小館 X 艋舺雞排-香辣雞排」及「御料小館 X 艋舺雞排-爆汁嫩雞」，以獨家醃料醃製，黃金比例裹粉酥炸，爽脆外皮、雞汁鮮甜。