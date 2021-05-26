首度揭開！香奈兒栽種山茶花農場 3原則萃取最佳活性

一提到香奈兒，品牌最經典的形象之一就是「山茶花」，不僅在服飾、珠寶上常見，保養品中也有不少產品運用山茶花的萃取，香奈兒為保育與栽種山茶花，在法國西南部的高雅克 (Gaujacq) ，打造大規模的山茶花研究計畫，設置占地近5公頃的溫室花園，栽種約3千株的山茶花，為從事植物研究的Thoby家族，提供最佳素材。

高雅克露天實驗室中，約有2,000種山茶花，其中2株秧苗的母株，來自於百年前香奈兒女士指定使用的山茶花。根據歷史，山茶花約莫在17世紀，從亞洲引進至法國西南部，與原產地日本、中國的氣候相似，而經歷五代從事植物研究的Thoby家族表示，從1998年與香奈兒研究中心合作，進行實驗、採樣與栽種，2009年種下第一批白色千層山茶花。

該款山茶花於1月冬天開花，3月盛開，四季常綠，香奈兒從中發現深層保濕的特性，從2009年成為「山茶花保濕系列」保養品的主要活性成分，並發現山茶花沒有衰老機制，隨著時間更美麗與強壯。

為保護山茶花的活性，香奈兒採用手工採摘，且必須在朝露出現時完成，然後送至實驗性，保留活性因子，在農場中栽種2,700株白色千層山茶花，不添加化學物質，以結合生態農業、農林混做的方式栽種，藉此促進生態系統的平衡，並獲得HVE (高環境價值) 三級環保認證，以及「有機農業轉型」(conversion to organic agriculture) 標章。

香奈兒對於山茶花農場，有精確、嚴謹與全心投入等三大指標，並進行重建計畫，以綠建築打造，翻修既有建築，設置五棟建築物，配合光線方向與空氣流向，連廢水都經過植物淨化法處理後再利用，如灌溉花田等。