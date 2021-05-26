快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度揭開！香奈兒栽種山茶花農場 3原則萃取最佳活性

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒設置的山茶花農場。圖／香奈兒提供
香奈兒設置的山茶花農場。圖／香奈兒提供

一提到香奈兒，品牌最經典的形象之一就是「山茶花」，不僅在服飾、珠寶上常見，保養品中也有不少產品運用山茶花的萃取，香奈兒為保育與栽種山茶花，在法國西南部的高雅克 (Gaujacq) ，打造大規模的山茶花研究計畫，設置占地近5公頃的溫室花園，栽種約3千株的山茶花，為從事植物研究的Thoby家族，提供最佳素材。

高雅克露天實驗室中，約有2,000種山茶花，其中2株秧苗的母株，來自於百年前香奈兒女士指定使用的山茶花。根據歷史，山茶花約莫在17世紀，從亞洲引進至法國西南部，與原產地日本、中國的氣候相似，而經歷五代從事植物研究的Thoby家族表示，從1998年與香奈兒研究中心合作，進行實驗、採樣與栽種，2009年種下第一批白色千層山茶花。

該款山茶花於1月冬天開花，3月盛開，四季常綠，香奈兒從中發現深層保濕的特性，從2009年成為「山茶花保濕系列」保養品的主要活性成分，並發現山茶花沒有衰老機制，隨著時間更美麗與強壯。

為保護山茶花的活性，香奈兒採用手工採摘，且必須在朝露出現時完成，然後送至實驗性，保留活性因子，在農場中栽種2,700株白色千層山茶花，不添加化學物質，以結合生態農業、農林混做的方式栽種，藉此促進生態系統的平衡，並獲得HVE (高環境價值) 三級環保認證，以及「有機農業轉型」(conversion to organic agriculture) 標章。

香奈兒對於山茶花農場，有精確、嚴謹與全心投入等三大指標，並進行重建計畫，以綠建築打造，翻修既有建築，設置五棟建築物，配合光線方向與空氣流向，連廢水都經過植物淨化法處理後再利用，如灌溉花田等。

香奈兒化妝品成分創新與研發總監 Nicola Fuzzati 率領高雅克植物分析實驗室，負責製造香奈兒保養品專用的頂級天然活性成分，從植物到產品都管控品質，並持續在不影響植物生理狀況下，也能分子濃度最高的時刻萃取出活性，帶給所有女人持續美麗的源頭。

國際山茶花專家JEAN THOBY。圖／香奈兒提供
國際山茶花專家JEAN THOBY。圖／香奈兒提供
香奈兒的白色千層山茶花，是品牌重要的形象，也是保養品中最重要的活性成分來源。圖／香奈兒提供
香奈兒的白色千層山茶花，是品牌重要的形象，也是保養品中最重要的活性成分來源。圖／香奈兒提供
香奈兒的白色千層山茶花，是品牌重要的形象，也是保養品中最重要的活性成分來源。圖／香奈兒提供
香奈兒的白色千層山茶花，是品牌重要的形象，也是保養品中最重要的活性成分來源。圖／香奈兒提供
香奈兒的山茶花溫室花園，採取生態農業、農林混做的方式栽種。圖／香奈兒提供
香奈兒的山茶花溫室花園，採取生態農業、農林混做的方式栽種。圖／香奈兒提供

香奈兒 綠建築 法國

延伸閱讀

金高銀小清新秀香奈兒N˚5珠寶 影片造型令人神魂顛倒

「第二眼美女」金高銀香奈兒15秒短片讓人淪陷　釣出兩位大咖好友狂讚

網狀禮服超辣！克莉絲汀史都華主演香奈兒最新廣告

紀念美好戀情！香奈兒「巴黎－愛丁堡」溫暖木質香療癒

相關新聞

整理包／百元星便當 史上最便宜「嘗星廚滋味」趁現在

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，宅家的時間變長了，「一日三餐」成了小日子的大問題。星級飯店除了力推套餐、頂級私房菜搶市...

WFH居家上班必看／客廳、沐浴、床上 隨時隨地輕鬆不累的美身小體操

換衣服、鋪上瑜伽墊……這麼專心投入地做美身塑體操當然很好，但更重要的是加強熟悉隨時隨地做操的要訣，這樣會更快養成習慣。在...

Moussaieff x Anna Hu合作頂級珠寶展 50億6月底登台

頂級珠寶品牌很少有聯名或合作，不論是要找具備設計能力的人或是有相關資源背景的合作對象，因為門檻實在太高了。也因此，英國傳...

Manolo Blahnik的私房食譜 教你做歐式傳統料理

雖然台灣疫情是最近才漸漸升溫，但國外已提前經歷了一年多的隔離、居家工作生活，許多相關的線上企劃活動可說是玲瑯滿目，也剛好...

泰格豪雅鈦金屬Monaco表加持 F1好手Max Verstappen奪冠

表壇中最著名的方型腕表非泰格豪雅（TAG Heuer）的Monaco莫屬，這枚誕生於1969年的計時碼表，歷經不同的改款...

型男穿搭關鍵！ 蔡徐坤靠美鑽、櫻田通珍珠可混搭一整週

珠寶逐漸成為現代日常配搭不可或缺的一部分，不僅女性，更是為潮流型男穿搭氣質決勝的關鍵。在甫出爐「最受歡迎明星排行榜」中名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。