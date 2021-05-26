回到搶口罩的日子？中衛及華新大廠都增產因應需求

新冠肺炎疫情持續升溫，搶購口罩的日子又回來了！為因應需求，CSD中衛特別將口罩產量提升10％，達到周產440萬片口罩，加上新設香港廠已開始投產，並減少外銷日本、新加坡等海外市場比例，90％口罩產能留在台灣，優先增加台灣供貨量給大型電商通路；彰化另一口罩大廠華新醫材也加班生產，單日口罩產量逐步拉高到100萬片應急。

面對國內外的口罩需求強勁，中衛最近已在香港成立「中衛香港廠」，新增4條口罩產線。CSD中衛營運長張德成表示，香港廠不僅使用中衛原廠同款口罩製造機，也遵守中衛嚴格的設廠標準，製造的口罩從裏到外，所有原物料，全部都和中衛原廠同款，務求完全複製中衛原廠，生產出品質保證的醫療口罩。

中衛表示，新設香港廠已開始投產，日產約30萬片，使得中衛大幅減少輸出香港的口罩數量。加上調降外銷日本、新加坡等海外出貨比例，預計可將90％口罩產能留在台灣，增加台灣供貨量。

中衛強調，因應台灣進入全國三級警戒，民眾需儘量減少外出，中衛緊急調整通路供貨策略，優先提高供貨量給Yahoo、momo、PChome、博客來等大型電商通路，讓消費者不用外出，透過線上購物，就可以買到醫療口罩，減少接觸病毒的可能。