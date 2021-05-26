世界級的烘焙美味，讓你用舌尖環遊世界

從日本的紅豆麵包、法國的長棍到英國的肉桂捲等，你是否早已凍抹條了？每一款麵包都讓你垂涎三尺、念念不忘；沒關係！即日起~2021/06/01「世界烘焙日」前往7-11選購統一麵包，就可以透過世界級烘焙大師的精湛手藝，用舌尖環遊世界，同時還能享有主推產品任兩件79折的優惠。

統一麵包「世界烘焙日」，世界級烘焙大師讓你用舌尖環遊世界。 圖／統一麵包 提供

舌尖旅行的第一站，就從充滿歐洲氛圍的「香蒜乳酪」出發宅在家也能透過舌尖上的味蕾旅行，再加上一點想像力，仍能讓你恣意暢遊各國。

比如說，歐洲是許多人嚮往的景點，不妨選擇軟歐麵包款式的「香蒜乳酪」，讓人不由地想起在法國浪漫時光，而搭配於麵包體上的香蒜奶油醬，是以進口奶油與在地大蒜依黃金比例調和，經三段溫控調配而成，再搭配帕瑪森乳酪粉披覆於麵包體，每一口都能品嘗到蒜香奶油佐帕瑪森乳酪粉的濃郁氣息，尤其加熱過後更加香氣迷人。

每一口都能品嘗到濃郁蒜香奶油佐帕瑪森乳酪粉的「香蒜乳酪」，加熱後更加香氣迷人。 圖／統一麵包 提供

或者你也可以選擇「丹麥起司火腿」，從麵糰到裹油多道工法，方能呈現出20層以上黃金層次的丹麥堡體，加入使用煙燻工法的火腿肉，搭配起司沙拉醬，口感迷人濃郁，讓人宛若一邊沉浸於歐洲的旖旎風光中，一邊享用歐式早餐的氛圍。

日本和香港是深得喜愛地點，因為既是購物天堂，還能品嘗到各式各樣的在地美食，就連當地麵包也風靡其他國家，麵包店常見的菠蘿麵包，其實起源於香港，雖然製作方式和味道不太一樣，但外觀極為相似；爾後改良成符合在地口味的統一麵包「菱格香菠蘿」，再搭配進口奶油，讓蛋香濃郁，菠蘿皮還添加特選砂糖粒，豐厚層次口感。

散發濃郁蛋香的「菱格香菠蘿」，每一口都能享受到豐厚菠蘿皮的美好滋味。 圖／統一麵包 提供

同樣備受歡迎的「貝殼流沙」，則是統一麵包師傅於香港旅遊時，受到港式奶皇包所啟發的靈感，便研發出的創新麵包，以特選CAS鹹蛋黃入餡，將其製成卡士達奶黃特調醬，鹹甜不膩口讓人吮指回味，回購率超高。

泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家，亦是玩水的勝地，而當地料理不僅酸辣開胃，還有一股誘人的椰香味總能讓人食指大動，每當萌生想到東南亞國家玩水的念頭時，不如就買個「椰香奶酥麵包」用想像力遨遊，其內餡不僅嚴選法國鮮奶油與紐西蘭奶油，還以香濃椰子餡搭配葡萄奶酥，一口便能嘗到雙餡饗宴，尤其使用的椰子粉來自東南亞，口味更是十分道地。

一口咬下，濃醇椰香的外皮揉合迷人的葡萄奶酥內餡，讓人心滿意足。 圖／統一麵包 提供

除了上述不同地方，其實在地也能體驗好食材，就拿一年四季皆盛產的芋頭為例，將其入菜、製冰或做成麵包均適宜，而統一超商的「芋香麵包」為「世界盃麵包大賽」銀牌得主「陳有鋕師傅」使用在地生產的芋頭研發，在地芋頭顆粒內餡佐微甜鮮奶油，每一口都能吃到滿滿綿密的芋泥餡及聞到濃郁香味，讓人感到心滿意足。

統一麵包美味的秘密：網羅世界級的烘焙師傅團隊鮮少人知道，「統一麵包」總能撼動消費者味蕾的原因，歸功於一群歷年來在「世界盃麵包大賽」相繼得獎的台灣之光─世界級的頂尖烘焙師傅所領軍研發。

統一集團烘焙開發首席總監文世成師傅，曾在「世界盃麵包大賽」中為台灣獲得團體組的第二名殊榮，而游東運師傅是2019年「世界盃麵包大賽」的銀牌得主，並率領團隊研發出「貝殼流沙」，從六瓣貝殼紋理造型到卡士達奶黃特調醬甜鹹不膩口的內餡，均是創新之舉；還有2016年「世界盃麵包大賽」銀牌得主陳有鋕師傅，亦是開發「芋香麵包」的主要推手。

結合卡士達與金黃流沙，令人無法抗拒鹹甜、爆漿滋味的「貝殼流沙」，是由「世界盃麵包大賽」銀牌得主游東運師傅領軍研發出的創新商品。 圖／統一麵包 提供

另還有超過300位擁有烘焙證照的專業師傅團隊鼎力相助，如此陣容堪稱烘焙界的鑽石團隊，也是統一麵包美味的秘密。

世界烘焙日，主推商品任兩件79折響應5/17世界烘焙日，統一麵包藉由推出「世界烘焙日」活動，讓消費者透過味蕾認識烘焙界的「台灣之光」，同時還能享受舌尖上的旅行，尤其從即日起，凡是購買香蒜乳酪、菱格香菠蘿、椰香奶酥麵包、貝殼流沙、丹麥起司火腿或芋香麵包，皆能享有任兩件79折的優惠。

活動只到06/01（二），無論你是麵包控，還是美食行家，都要把握在活動期間以優惠價享受由世界級烘焙師傅親自操刀研發的美味麵包，用美味麵包在舌尖恣意地環遊世界吧！